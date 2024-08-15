Это вам не заметки писать

1988 год. Журналисты и работники облспорткомитета после товарищеской встречи по футболу. Матч состоялся в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» в канун Дня физкультурника. Совсаховцы составляли костяк команды «Пресса». На этом снимке их шестеро. До полной команды не хватало, поэтому дополнили её сотрудниками газет «Молодая гвардия», «По ленинскому пути» и полиграфистами.

Журналисты тогда выиграли – 4:1.

Счёт матча открыл редактор «Сахалинского вестника» Вячеслав Жердев. Под занавес первого тайма ответный гол провёл тренер по плаванию Борис Ториков. Во втором тайме отличился корреспондент «Советского Сахалина» Олег Егоров. Он забил три мяча.

Результат очень удивил спортивных работников. Они запросили матч-реванш. Он вскоре состоялся. И снова труженики пера победили.

За давностью (прошло 36 лет) не всех запечатлённых на снимке удалось идентифицировать. Возможно, внимательные читатели восполнят пробел.

Первый ряд (сидят и лежит) – спортивные работники:

1. Виктор Чередниченко.

2. Андрей Литвин.

3. Председатель горспорткомитета Владимир Чуйко.

4. Валерий Малов.

5. Павел Барский.

6. Председатель облспорткомитета Валерий Туляков.

7. ?

8. Тренер по горным лыжам Юрий Кушнарёв.

9. ?

10. Тренер по лыжным гонкам Владимир Шевцов (он воспитал 30 мастеров спорта, недавно на 91-м году ушёл из жизни).

Второй ряд (стоят) – команда «Пресса».

11. Редактор «Молодой гвардии» Сергей Тараканов.

12. Художник «Сахалинского вестника» Борис Мельников.

13. Фотокорреспондент «Советского Сахалина» Сергей Агличеев.

14. Редактор «Сахалинского вестника» Вячеслав Жердев.

15. Корреспондент «Советского Сахалина» Евгений Позднухов.

16. Студент-практикант «Советского Сахалина».

17. Старший корреспондент газеты «Сэ корё синмун» Ким Су Ман (Александр Ким).

18. Полиграфист Сергей Прощенко.

19. Заместитель редактора «Советского Сахалина» Владимир Сорочан.

20. ?

21. Главный инженер областного управления издательств, полиграфии и книжной торговли Виктор Антипов.

22. Вратарь «Прессы» – корреспондент корсаковской газеты «Восход» Игорь Карпук.

24. Корреспондент «Советского Сахалина» Олег Егоров.

Рядом с ним с мячом – судья матча Григорий Дайман (23).