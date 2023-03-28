Этой весной в Смирных 100 семей отметят новоселье

Сразу два многоквартирных дома для переселенцев из аварийного фонда возводят здесь на улице Ленина. Ключи от комфортабельных квартир сахалинцы получат уже через месяц. К сегодняшнему дню основная часть работ завершена, ведется внутренняя отделка помещений.

На строительной площадке побывал губернатор Валерий Лимаренко, который находится в Смирныховском районе с рабочим визитом.

– Совсем скоро у жителей Смирных произойдет большое радостное событие – из аварийных домов они переедут в комфортабельные современные квартиры. Очень важно, чтобы все замечания людей, озвученные при осмотре строящегося жилья, были учтены. Работы необходимо выполнить качественно и в срок. В апреле люди должны отметить новоселье,–сказал глава региона руководителю строительной организации.

Все квартиры будут сданы под «под ключ». В помещениях выполнят чистовую отделку, установят сантехнику, электронагреватели и кухонные плиты. Во дворе возведут детские и спортивные площадки.

Еще два новых дома возводят по соседству. Их строительство будет завершено до конца этого года. Ключи от квартир получат 110 семей.

– Также в этом году у нас идет процедура подготовки новых инвестиционных проектов строительства домов. Будем возводить здесь же – на улице Ленина. Всего – 11 домов. Кроме того, нужно менять инженерные сети. Стараемся работать оперативно, – рассказал технический директор ООО «Лидер-специализированный застройщик»Марин Викол.

Расселить все аварийное жилье в Смирныховском районе планируется в течение четырех лет. Это полностью закроет потребность района.

Как уже сообщалось, в прошлом году Сахалинская область получила из федерального бюджета более 10 миллиардов рублей – это наибольший объем поддержки на расселение непригодного жилфонда среди всех российских регионов. Квартирный вопрос решается с помощью различных механизмов: приобретается жилье на первичном и вторичном рынках, выплачивается выкупная стоимость аварийных квартир.

Всего в этом году из аварийного жилья планируется переселить 5 тысяч сахалинцев и курильчан. До конца 2026 года новоселье должны отпраздновать свыше 32 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.