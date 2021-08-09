Этот «Катерпиллер» пахал землю на Сахалине. Уникальный советский трактор, сделанный «по мотивам американского», теперь музейный экспонат

В 2011 году житель Александровска-Сахалинского В. Юрковский нашел на заброшенной железной дороге в верхней части Камышового перевала трактор «Катерпиллер-30». Машина была разукомплектована – обе гусеницы сняты с катков, элементы двигателя, шасси, трансмиссии и лебедки лежали рядом или были сброшены в ручей.

Эксперты музейно-мемориального комплекса «Победа» пришли к выводу, что это один из первых серийных гусеничных тракторов в мире, выпускавшихся в 1925 – 1932 годах, ценный образец истории техники.

Трактор вывезли в Александровск-Сахалинский, а затем в Южно-Сахалинск. После реставрации и покраски его выставили в одном из залов исторического парка «Россия – моя история».

Как сообщили в музейно-мемориальном комплексе «Победа», хотя специалисты узнают в этом экспонате детище американской фирмы «Катерпиллер», тем не менее есть основания полагать, что данный образец – уникальный советский трактор, сделанный «по мотивам американского».

– Элементы подвески трактора не похожи на катерпиллеровские, – отметил начальник научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа» Игорь Самарин. – Еще один довод – у американских машин везде висели шильдики с надписями. Здесь их не было совсем. Но, к сожалению, некоторые знаковые детали не сохранились.

Впрочем, модификаций «Катерпиллера» было несколько. В некоторых случаях сиденье механизатора располагалось не поперек оси, а вдоль. Другая конструкция позволяла управлять машиной как лодкой. Известны экземпляры, где водитель располагался спиной по ходу движения трактора.

Определяя экспонат в фонд, музейщики предварительно изучали историю вопроса. В 1923 году в СССР было организовано собственное производство тракторов. В годы коллективизации за границей были приобретены десятки тракторов для обработки земли. Гусеничный «Катерпиллер-30» мощностью 25 – 30 лошадиных сил, внешне мало напоминающий обычный советский трактор, планировали выпускать на Харьковском тракторном заводе.

С точки зрения конструкции и качества материалов он был признан лучшим из имеющихся в то время гусеничных машин. Но из-за недостаточной максимальной скорости (5,9 км/час) и предвоенной обстановки, требовавшей создания советских танков, в серийное производство не пошел.

И все же часть из американских копий, уже советского производства, стала участником «тракторной пятилетки» в нашей стране. Один из таких тракторов попал на Сахалин, пахал землю в Александровском районе. Судя по архивным фотоснимкам, похожие гусеничные машины были задействованы на раскорчевке тайги на нефтяных участках, использовались в воинских частях в качестве тягачей. Теперь это уже история.

Людмила БЕРКОВИЧ.