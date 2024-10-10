Этюд в осенних тонах. Время делать селфи

Постепенно, незаметно, как будто нехотя меняет Южно-Сахалинск свой малахитовый летний наряд на более пёстрые одеяния. У берёзок большая часть кроны уже покрылась золотом, остальное убранство вот оно, на асфальте под ногами прохожих. Охристое, шуршащее, с непередаваемым ароматом прелой листвы – ни с чем не сравнимым запахом осени.

Цветут, пахнут и добавляют колорита городскому убранству разноцветные островки клумб. В сквере у Хоккайдо-центра на Коммунистическом проспекте ещё не видно роскошного «цветения» японских клёнов, но зато можно получить большое удовольствие от созерцания роз.

Насыщенно-жёлтые, бордовые, пёстрые… Красота неописуемая. А неподалёку продолжают цветение удивительные цветы-хамелеоны гортензии. Их пышные шапки за время цветения меняют свою окраску. Могут превратиться из первоначально бледно-зеленых в небесно-голубые или кремово-розоватые.

У областного краеведческого музея хорошо в любую пору, а золотой осенью особенно. Казалось бы, каждый год история повторяется, но удивительно – даже фантастические львы у входа как будто меняют выражение своих «лиц». Сегодня они явно выражали удовольствие от солнечной погоды, улыбок посетителей и багрянолистной красавицы сакуры.

У горожан есть немало любимых мест, где можно сделать необыкновенные селфи, фотографии всей семьёй на память. Особенно колоритными получаются кадры у фонтанов и водоёмов. Но стоит поторопиться, ведь пора осеннего «цветения» недолговечна. Первый же циклон с крепким ветром может запросто снести яркость этой красоты.

Владимир СЛАВИН.