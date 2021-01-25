В Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова приступили к работе над новым спектаклем по известному роману Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом».

История о психиатрической больнице, управляемой деспотичной старшей медсестрой, стала символом борьбы человека против жесткой системы, хлесткой метафорой американского общества, порабощенного репрессивным государством. Вышедший в 1962 году роман моментально стал бестселлером.

Режиссер Александр Баранников представит сахалинскому зрителю собственное видение знаменитой истории, не теряющей актуальности вот уже 60 лет. Александр Баранников родился в Калуге. Окончил Московский государственный институт культуры (курс С. А. Баркана). Затем окончил ГИТИС (режиссерский курс А. А. Васильева). Ставил спектакли в Иркутске, Екатеринбурге, Брянске, Ставрополе, Ульяновске, Кемерово, Кишиневе, Туле, Петропавловске-Камчатском, а также за рубежом. Сегодня служит режиссером Калужского областного драматического театра.

По словам режиссера, он впервые на Сахалине и приехал работать на остров с большим удовольствием. «Много слышал хорошего про Чехов-центр, это сильный региональный театр с хорошими традициями и интересным репертуаром, – говорит Александр Георгиевич. – И я рад поставить здесь спектакль. Кен Кизи – выдающийся писатель, который написал роман на все времена. Время проходит, но актуальность текста остается. Его можно назвать «Евангелие от Бромдена». Ведь именно от лица индейца Бромдена идет повествование в романе. Автор пророчески предсказал те процессы и катаклизмы, которые происходят в современном обществе, о которых, на мой взгляд, важно и нужно говорить».

Одну из главных ролей в спектакле – Рэндла Макмерфи – исполнит артист Виктор Крахмалев. Виктор признался, что ему безумно нравится само произведение: «Первый раз познакомился с ним лет 14 назад, когда посмотрел фильм «Пролетая над гнездом кукушки», помню меня тогда впечатлила работа Джека Николсона, который сыграл Макмерфи. Роман я прочитал уже будучи студентом, он произвел на меня гораздо большее впечатление, чем фильм. Я очень симпатизирую своему герою, стараюсь найти в нем какие-то вещи, которые волнуют меня. Я, как и любой человек, люблю свободу. И эта черта очень объединяет меня с моим героем».

Пока в Чехов-центре проходит застольный период репетиций, когда артисты вместе с режиссером читают по ролям и разбирают текст. В спектакле «Над гнездом кукушки» заняты артисты: Виктор Крахмалев, Юрий Беляев, Наталья Красилова, Артур Левченко, Константин Вогачев, Леонид Всеволодский, Роман Мамонтов, Виктор Черноскутов, Антон Ещиганов, Игорь Мишин, Марина Семенова, Анастасия Солдатова, Владимир Байдалов, Сергей Сергеев, Никита Хвостиков, Сергей Максимчук, Ирина Звягинцева, Ирина Женихова, Алла Кохан, Светлана Задвинская.

Премьера состоится на большой сцене театра 20 и 21 марта.

Анна СКУДНОВА.