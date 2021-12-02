Эволюция разделения мусора. Что нужно и что не нужно выбрасывать в синие контейнеры? Проводим маленький ликбез

Серые и синие контейнеры для отходов стали привычной частью ландшафта Южно-Сахалинска. Это, так сказать, видимая часть мусорной реформы, идущей по всей стране.

Цвет нового уровня

К емкостям из пластика серого цвета, которые появились несколько лет назад, мы уже приспособились. Хотя поначалу взор искал привычные мусорные ящики из металла.

Теперь пришла пора подниматься на новый уровень и принять как данность сетчатые металлические контейнеры синего цвета. Они предназначены для определенных видов отходов домашнего хозяйства, которые обобщенно называют вторичным сырьем.

По данным АО «Управление по обращению с отходами Сахалинской области», сейчас в черте областного центра (включая пригороды) установлено немногим менее полутысячи таких емкостей для раздельного сбора мусора. К концу года эта цифра приблизится к шести сотням. В следующем году на подобную систему утилизации перейдут все районы, кроме Охинского и Курил. Там новую систему начнут внедрять в 2023 году.

Уже сейчас можно сказать, что на севере и на островах будет с кого брать пример. Жители областного центра отнеслись к идее раздельного сбора отходов с пониманием.

Как рассказал руководитель «Управления по обращению с отходами» Максим Федотов, южно-сахалинцы активно включились в этот сортировочный процесс с самого начала, то есть с нынешнего июля, когда во дворах появились первые синие емкости. Конечно, бывало, что по привычке в новые контейнеры бросали весь мусор подряд. В июле доля неразделенных остатков там составляла 40 проц., в сентябре этот показатель снизился более чем в два раза, то есть до 18 проц.

Чтобы грязного было меньше

Опыт говорит, что этот уровень мог бы быть и выше, но не все еще точно знают, что нужно выбрасывать в сетчатые емкости, а что в серые.

– Думаю, нелишним будет напомнить еще раз, для какого вторсырья предназначены контейнеры синего цвета, – говорит Максим Федотов. – Туда нужно выбрасывать стекло, алюминиевую тару, пластиковые бутылки, флаконы из-под бытовой химии.

Желательно их помыть – содержимое везут на сортировочную станцию, где все это будут перебирать вручную. Не до блеска начищать, а хотя бы сполоснуть от грязи. Желательно также отмыть от густых остатков бутылки из-под растительного масла (знаю, что на сортировочной линии загрязненные емкости не любят больше всего), молочных продуктов и пр.

Главное – чтобы подобного загрязнителя было немного. Грязное сырье ведь могут не принять на производстве, где его перерабатывают. Могут забраковать партию полностью или частично. Напомню, от нас с сортировочной станции в Корсакове на материк отправляют пластик и картон.

Для него, кстати, на крытых площадках для сбора бытовых отходов имеется небольшой отсек. Складывать его надо именно туда, чтобы уберечь от снега и дождя. Мокрым это вторсырье на переработку не годится.

Закономерен вопрос: насколько реально было бы перерабатывать тот же пластик и картон у нас на острове, а не увозить на материк? Это было бы выгоднее экономически, ведь в стоимость изделия из того же полимера, произведенного на месте, не входят затраты на перевозку сначала в виде вторсырья, а потом в виде готового товара. Предпосылки к этому есть, говорит Максим Федотов. В областном центре уже работает предприятие, где производят полипропиленовые трубы и перерабатывают пластик. Одна организация принимает старые шины, которые потом превращаются в нужную резиновую крошку.

В Корсакове, где работает линия по сортировке, приобрели плавильный агрегат для алюминиевых банок. Как только появится обученный персонал, можно будет начинать процесс, делать брикеты, они весьма востребованы.

Южно-Сахалинск накапливает опыт

Развитие современных технологий вообще открывает хорошие перспективы для использования вторсырья. Те же пластиковые бутылки после измельчения в крошку и ряда химических трансформаций могут превратиться как в емкости, так и в упаковку, геотекстиль (применяется в дорожном строительстве), набивку для подушек.

Статистика говорит: если ежедневно сдавать в переработку только по одной пол-литровой емкости, за год можно собрать 10 кг вторсырья. То есть мощности всегда будут загружены.

Привычный полиэтилен или его смесь с полипропиленом обретает вторую жизнь в виде труб, плитки, ящиков. Другие виды полимеров становятся навесами для мусорных контейнеров, скамейками, заборами, пикетными столбиками, которые железнодорожники ставят вдоль путей. Битое стекло – это основа для строительных смесей, полимерных изделий, таких, как лежачие полицейские.

Одним словом, возможностей здесь великое множество. Для нашего островного региона они особо значимы, ведь территория ограничена морем со всех сторон и складировать мусор, по сути, негде.

– Статистика свидетельствует: за год человек в среднем производит более 400 кг отходов, и больше половины из них можно переработать. Но это возможно только при слаженной работе с властями и поддержке людей, – говорит Максим Федотов. – Нужно внести некоторые изменения в нормативную базу. Вот пример – бой стекла хорошо подходит для строительных смесей, но берут этот ингредиент не очень охотно. Все дело в том, что подобные смеси, где оно присутствует, не прописаны четко в ГОСТах, что создает трудности. Значит, надо вносить изменения в нормативную базу, это задача органов власти.

Но все это решаемо. Главное, чтобы сами жители прониклись пониманием, как важно для нашего островного региона сохранить чистую окружающую среду. И один из путей – переработка отходов.

Владимир ПАВЛОВ.

Нелишнее напоминание

Сетчатые синие контейнеры предназначены для следующего вторсырья: пластиковые бутылки из-под напитков, полимерные флаконы из-под бытовой химии, стеклянная и алюминиевая тара.

Желательно:

Сминать пластиковую тару и алюминиевые банки, чтобы они занимали меньше места и в контейнере, и у вас дома, если вы собираете их в отдельную тару. А еще привинчивать к смятым пластиковым бутылкам и флаконам пробки – если их просто бросить в емкость, они могут вылететь.

Снимать приклеенные бумажные этикетки.

Помыть или ополоснуть емкости снаружи, даже если они не загрязнены.

Обязательно:

Класть битую стеклотару в пакет, чтобы при погрузке осколки не высыпались из контейнера.

Отмыть пластиковую тару от густых остатков внутри – растительного масла, молочных продуктов, бытовой химии и пр.

Снимать с пластиковых бутылок термоусадочные этикетки (они не приклеены, а плотно посажены по форме тары). Если их не убрать, бутылку не примут.

Не бросать в синий сетчатый контейнер бумагу.

Не допускать намокания картона. Для него на контейнерных площадках есть небольшой отсек.

С жалобами и предложениями по раздельному сбору мусора можно обращаться по телефонам: