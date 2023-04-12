Ежики наважьи по-сахалински

Для приготовления этого блюда потребуется: примерно 5 кг наваги, репчатый лук – 2 средних луковицы, 1 зубчик чеснока, 0,5 кг риса, 1 яйцо, растительное масло для жарки, а также соль, перец, укроп по вкусу.

Для приготовления подливки: 0,5 кг грибов,

2 столовые ложки качественной томатной пасты, 0,5 л воды, соль и сахар.

Рыбу чистят обычным образом, удаляя голову, плавники и внутренности, после чего снимают кожицу и срезают филе со спинной части тушки. Должно получиться примерно 0,5 кг чистого филе. Лучше брать крупную промороженную навагу – ее легче и быстрее чистить. Пропускаем филе через мясорубку, в полученный фарш добавляем измельченный репчатый лук, чеснок и соль с перцем, после чего хорошо перемешиваем.

Рис отваривают не до полной готовности. Можно и не варить его вовсе, а оставить на ночь в кастрюле с водой для набухания. Добавляем яйцо и немного укропа для запаха, перемешиваем, а затем в эту же емкость выкладываем наважий фарш и тщательно смешиваем всю массу. Из нее формируем шарики средних размеров и обжариваем их на сковородке на небольшом количестве растительного масла. Ежики должны получиться поджаристыми, коричневатыми.

На этом ставить точку рановато. Нужно приготовить подливку. Для этого томатную пасту разбавляют водой, добавляют по половине столовой ложки соли (лучше крупного помола) и сахара. Нагревают смесь до кипения. Можно добавить в нее столовую ложку поджаренной муки для загущения жидкости и обогащения ее вкуса.

Отдельно на растительном масле, лучше оливковом, обжариваем грибы. В сезон можно использовать собранные своими руками белые, шампиньоны, лисички, а зимой – те, что есть в продаже. Затем грибы помещаем в глубокую сковородку с подливкой, следом отправляем ежиков. Жидкость должна покрывать их целиком. Если ее недостаточно, можно добавить воды. Пусть это все потомится на небольшом огне минут пять.

К столу блюдо подают горячим. Если технология соблюдена, такие ежики по вкусу и запаху напоминают скорее изысканные кальмаровые или крабовые, а не рыбные.

Приятного аппетита!