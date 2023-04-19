Федерация независимых профсоюзов РФ предлагает внести в законодательство норму, позволяющую безработным гражданам, которым осталось не более пяти лет до выхода на пенсию, досрочно стать пенсионерами. В том случае, если служба занятости не трудоустроит их в течение года.
Известно, что оба задержанных – взрослые люди, один из Углегорского района, второй – из Охинского. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Региональное следственное управление сообщило, что расследованием...
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