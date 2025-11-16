Федеральной налоговой службе исполняется 35 лет

Председатель правительства островного региона Алексей Белик поздравил работников управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области с 35-летием со дня образования налоговых органов Российской Федерации.

Торжественное мероприятие состоялось в Южно-Сахалинске в концертном зале «Симфония». Здесь собрались представители Федеральной налоговой службы (ФНС) из разных муниципальных образований островного региона, ветераны и молодые сотрудники, а также представители органов исполнительной власти, которые тесно сотрудничают с ФНС, депутатского корпуса.

— Вы играете ключевую роль в деле обеспечения финансовой устойчивости страны, укрепления фискальной системы. Современная налоговая служба с помощью передовых технологий эффективно решает возложенные на него задачи, – сказал Алексей Белик. — Но важнее любой техники – люди. Вы активно участвуете в формировании благоприятного инвестиционного климата в регионе. Благодаря этому, вносите значимый вклад в развитие экономики Сахалинской области. Платежи, которые вы собираете, формируют основную часть доходов регионального бюджета. За счет этих средств строятся жилые дома, школы и больницы. Получают поддержку наши пожилые земляки, молодежь и семьи бойцов, которые защищают Родину. Спасибо вам за труд на благо сахалинцев и курильчан, всей нашей страны!

За десять месяцев текущего года благодаря эффективной работе управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области в консолидированный бюджет страны поступило 332 миллиарда рублей. 143 миллиарда из этой суммы — в бюджет островного региона, отметила пресс-служба правительства области.

— Мы планомерно снижаем административное давление на предпринимательское сообщество. Наши усилия концентрируются на зонах максимального риска, — рассказала руководитель управления Федеральной налоговой службы по Сахалинской области Анастасия Насыйрова. — При этом сокращается административная нагрузка в отношении добросовестных плательщиков

На торжественном мероприятии состоялось награждение работников налоговых органов.