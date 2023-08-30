Федеральные власти уделяют особое внимание привлечению инвесторов на Курильские острова.

Об этом сообщили на межведомственном совещании, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и первого заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина.

В 2022 году на островах заработал беспрецедентный налоговый режим. Зарегистрировано 14 инвесторов, реализующих с помощью данного режима свои проекты, ещё 11 проектов в стадии проработки.

Корпорацией развития Дальнего Востока совместно с правительством Сахалинской области разработан проект плана развития инфраструктуры Курильских островов, призванный сделать острова ближе и доступнее для инвесторов. По поручению Юрия Трутнева готовится бизнес-миссия на Курилы в начале октября.

— От инвестиционной привлекательности зависит рост экономики, благосостояние граждан. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина регионами проводится работа по улучшению инвестиционного климата. Сегодня Дальний Восток является лидером среди федеральных округов по привлечению инвестиций на душу населения. П

ри этом мы ориентируемся прежде всего не на методики, а на реальный объём привлечённых инвестиций. Считаю этот критерий наиболее точной оценкой. На сегодняшний день объём фактических инвестиций на Дальнем Востоке составил 3,4 трлн рублей. Введено в эксплуатацию 673 проекта, создано более 124 тыс. рабочих мест.

При этом ситуация в регионах разная. По результатам национального рейтинга инвестиционной привлекательности в 2023 году лидерами среди регионов Дальнего Востока стали Сахалинская и Магаданская области, Приморский край. Работы впереди ещё много, и проводить её без содействия Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, правоохранительных органов не представляется возможным, – сообщил на совещании Юрий Трутнев.

Развитие Дальнего Востока определено главой государством национальным приоритетом на XXI век.

Правительством России созданы условия развития макрорегиона.

За период с 2014 по 2023 годы принято 75 Федеральных законов и 439 Актов Правительства России. Созданы преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, преференциальный режим на Курильских островах, программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», Единая дальневосточная авиакомпания, механизмы снижения энерготарифов, программы развития дальневосточных городов. На территории ДФО реализуется комплекс мер государственной поддержки для инвесторов: налоговые льготы и таможенные преференции, обеспечение землей и необходимой инфраструктурой, в том числе возмещение затрат на её создание, возможность льготного финансирования.

Принимаются меры, направленные на смягчение административного давления на бизнес.

— По итогам 2022 года количество проверочных мероприятий на Дальнем Востоке снизилось по отношению к предыдущему году в 2,6 раза. По решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в конце 2022 года в России введён мораторий на проведение проверок бизнеса, что тоже позитивно сказалось на работе предприятий, – заметил Юрий Трутнев.

Ведётся работа над совершенствованием условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Основные направления – гарантия стабильных условий ведения бизнеса, лучшие условия для МСП, оптимизация градостроительных процедур, доступное финансирование, сдерживание роста тарифов, создание индустриальных парков.

Содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов с помощью дальневосточных преференциальных режимов оказывает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Крупные проекты получают индивидуальное сопровождение. Таких проектов насчитывается 353 (10%), и на них приходится 72% инвестиционных обязательств (5,7 трлн рублей).

С каждым годом крупных проектов становится больше. Инвесторы из западной части страны активно устремились на Восток. И ключевое для таких структур – кроме финансов — это энергетика, прежде всего электроэнергия и газ», – рассказал генеральный директор корпорации развития Дальнего Востока Николай Запрягаев.