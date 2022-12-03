Федеральный бюджет поддержит социальные объекты на Курилах

— Правительству области удалось добиться увеличения финансирования социального развития центров экономического роста на 2023 год. Из федерального бюджета выделено 0,9 миллиарда рублей. За счет этих средств мы построим детский сад на 110 мест в селе Китовое на Итурупе и два социальных объекта на Кунашире: отделение общей врачебной практики в селе Отрада и школа – детский сад в селе Головнино.

Также средства федерального бюджета будут направлены на благоустройство 30 дворов. Закупим 24 камеры для системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой, что позволит более эффективно защищать наши леса от огня, — рассказал председатель сахалинского правительства Алексей Белик.

Решение об увеличении финансирования принято на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева. На заседании рассматривались изменения в планы развития центров экономического роста на 2023 год. Средства на модернизацию и строительство социальной инфраструктуры предоставляются из федерального бюджета через дальневосточную «Единую субсидию» по линии Минвостокразвития России.

В обсуждении повестки в режиме видеоконференции участвовал председатель регионального правительства Алексей Белик и цифрами аргументировал необходимость увеличения объёма финансовой поддержки островов.

В 2022 году на территории области в рамках плана социального развития центров экономического роста строятся 32 объекта. Общий объем финансирования из федерального и регионального бюджетов – 6,8 миллиарда рублей. В частности, уже введен в строй детский сад на 40 мест в селе Новое, реконструированы аэродром в Охе и канализационные насосные станции в Южно-Сахалинске.

До конца года завершатся работы еще на восьми объектах. Это второй корпус поликлиники №4 и очистные сооружения в Южно-Сахалинске, стадион в Охе, пансионат для ветеранов в Корсакове, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок», дом на 30 квартир в Южно-Курильске на Кунашире, благоустройство 84 дворовых территорий по программе «1000 дворов». А в Корсакове перейдет на газ ТЭЦ, сообщает пресс-служба регионального правительства.