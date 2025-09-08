Фельдшер на селе, что солнышко в окошке

У нас крайне редко пишут о том, как в маленьких сёлах работается и живётся сельским медикам. Хочу отчасти восполнить этот пробел и рассказать о нашем фельдшере Наталье Николаевне Улановой. Живёт она в Аниве, а трудится в селе Успенское уже двадцать лет. И никто из сельчан не может пожаловаться на её невнимание или формальное отношение к пациентам. Она и врач, и психолог: проведёт все процедуры, успокоит боль, выслушав больного даст совет, подбодрит. Согласитесь, не так уж и мало снять симптом тревожности, вселить в каждого уверенность в выздоровление.

Чаще всего к Улановой обращаются пожилые, у которых целый букет болезней. Наталья Николаевна не только ведёт приём в медпункте, но и посещает сельчан на дому. У неё записаны их стационарные домашние и сотовые телефоны.

Иногда, приехав в Аниву после работы, она получает сигнал из Успеновки: кто-то не может вызвать «скорую помощь». В таких случаях фельдшер немедленно подключается к вызову экстренной службы.

Много хорошего могут сказать о работе нашего медика и жители Мицулёвки, Новотроицкого, Троицкого, где Уланова подменяет заболевших или ушедших в отпуск коллег.

Мы хотим искренне поблагодарить уважаемую и родную нашу Наталью Николаевну за чуткость, отзывчивость и профессионализм, пожелать ей доброго здоровья. Всем нам, старикам и молодым, очень нужен такой фельдшер.

По просьбе сельчан Т. Коляда, семьи Грачёвых, Емельяновых, всего 13 подписей, с. Успенское Анивского района.