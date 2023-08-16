Фемида дала красный свет благоустройству главной площади Александровска- Сахалинского

А причиной этому стал стоящий здесь с незапамятных времен памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.

Началось все с иска городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к МКУ «Служба «Заказчик» и подрядной организации «СК-Адмирал», сообщается в местном телеграм-канале. Надзорный орган заявил, что проведение работ по благоустройству на центральной городской площади в границе единой зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В. И. Ленину» без разрешения органа охраны объектов культурного наследия может привести к негативным последствиям в виде разрушения или повреждения этого самого объекта. Суд с такими аргументами согласился.

Работы возобновятся после получения согласия государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия области на продолжение работ. Правда, строители могут не уложиться в срок, а это чревато нарушением условий муниципального контракта, по которому и проводится благоустройство. Поэтому городская администрация готовит документы на обжалование судебного вердикта, сообщил вице-мэр района Владимир Козьяков.

– Контракт был заключен на два года, и подрядчик активно включился в работу с опережением графика. Мы планировали, что основная часть площади к октябрю-ноябрю уже будет выполнена – уложена плитка, высажены деревья. Однако, прокурор посчитал, что есть нарушения законодательства и обратился в суд. Отмечу, подрядчиком были учтены особенности работы вблизи объекта культурного наследия – памятник был огорожен и изолирован укрывной пленкой, – подчеркнул он.

Еще в самом начале реконструкции власти заявляли, что все работы будут идти под их постоянным контролем. Но, как оказалось, один важный момент они упустили.

Кроме того, у населения вызвали стойкое непонимание планы мэрии заменить растущие на площади полувековые тополя на кустарники, клены, рябины и березы. Администрация обосновывала это тем, что в прошлом году тополя не выдержали урагана. Между тем здесь большее влияние мог оказать человеческий фактор, о чем недавно написал в редакцию наш постоянный автор, александровец Василий Логвинов. По его оценке, все дело в том, что три года назад этим деревьям снесли кроны на высоте 3-10 метров от земли, применив метод топпинга, от которого, как вредящего природе, отказались во всем мире. После этого деревья засохли, а чиновники объяснили все непростыми климатическими условиями Сахалина…

Эдуард САМОЙЛОВ.