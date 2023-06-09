Фемида готовится взвесить вину бывшего сахалинского пенсионного начальника

14 июня в городском суде Южно-Сахалинска должны огласить приговор по резонансному делу о взятках Дениса Мазура, возглавлявшего сахалинское подразделение Пенсионного фонда России.

Расследование дела началось с 2020 года. Тогда Мазура задержали по подозрению в незаконном получении 100 тысяч рублей от подрядчика, который устанавливал кондиционеры в отделении Фонда. Почти через год ему вменили еще одно преступление, также связанное с коррупцией. Там стала фигурировать сумма куда более крупная – более 4,5 млн рублей.

А в Охе фактически на паузе в течение полугода находится рассмотрение дела бывшего местного вице-мэра Елизаветы Андреевой. Она обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании при приеме на работу в органы власти.

Процесс начался после новогодних каникул, но фактически ни одного рассмотрения по существу не было. Согласно информации на сайте охинского суда, заседание все время откладывается – то неявка свидетелей, то самой подсудимой. Последний раз слушания по делу о фальшивом дипломе должны были состояться 6 июня, но их очередной раз перенесли из-за неявившихся свидетелей. Следующий срок рассмотрения – 19 июня.

Евгений Аверин.

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