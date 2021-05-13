Фемида в поликлинике. Заслуженного врача оправдал Южно-Сахалинский городской суд

Обвинение заместителя главного врача по лечебной части областной стоматологической поликлиники Ольги Молдаван в злоупотреблении должностными полномочиями шокировало медицинское сообщество островной столицы. Многие недоумевали, как могло случиться, что один из самых авторитетных и заслуженных медиков региона, человек с многолетней безупречной репутацией оказался под следствием.

Судебное разбирательство длилось почти год. И вот итог – Южно-Сахалинский городской суд признал доктора Молдаван невиновной и оправдал ее «в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления».

Сорок лет в одной поликлинике

И с профессией, и с местом работы у Ольги Молдаван все сложилось очень просто и понятно. Медицинский институт она выбрала по примеру отца. Во время войны он возглавлял в городе Рыбинске Ярославской области городской отдел здравоохранения. А после освобождения Сахалина его направили в Красногорск.

Как вспоминает Ольга Владимировна, семье приходилось переезжать из района в район в зависимости от новых назначений отца. Он был председателем горисполкома в Углегорске, занимался партийной работой в Макарове, Холмске, Южно-Сахалинске. Здесь Ольга окончила школу и поступила в Хабаровский мединститут. Потом переехала в Одессу и там продолжила обучение.

Вернувшись домой с дипломом врача-стоматолога, Ольга Владимировна пришла в областную стоматологическую поликлинику. В ту пору это было единственное в городе профильное медицинское учреждение. Молодого специалиста сразу же зачислили в штат врачом-интерном.

Более сорока лет с тех пор прошло. И вот что интересно. Все эти годы, и в девяностые, когда начался интенсивный отток кадров, и в нулевые с их бурным развитием частной практики, Ольга Владимировна продолжала оставаться в своей поликлинике. Возможно, работала бы там и сейчас, не случись уголовного дела, фигурантом которого ей пришлось стать.

Повысили за прямоту

В 1993-м, через 16 лет после того, как она приняла своего первого пациента, Ольгу Владимировну назначили заместителем главного врача по медицинской части. Что послужило поводом для этого? Вопрос вызвал в моей собеседнице целую гамму эмоций. Она как будто вновь оказалась в своей поликлинике — среди коллег, в гуще проблем, в бесконечном цейтноте.

— Быть может, моя прямота, — дает неожиданный ответ Ольга Владимировна и впервые за всю нашу беседу продолжает свой рассказ с улыбкой.

…Суббота. Несколько врачей-терапевтов, в том числе и Ольга Владимировна, ведут прием. Пациентов много. Помимо плановых еще и с острой болью. Периодически врачей вызывают в хирургическое отделение. Там не вышел на смену главный врач, который из-за нехватки докторов должен был вести хирургический прием пациентов.

В терапевтический кабинет заходит мужчина и спрашивает, когда примут его жену. Ольга Владимировна отвечает: «Как только освободится врач». Мужчина уходит в негодовании.

— А в понедельник меня вызывают на ковер, — рассказывает Ольга Владимировна. — Главврач говорит: «На вас жалоба. Расскажите нам, с чего все началось». Я и рассказала: «Все началось с того, что вы не вышли на работу. Я приняла 14 плановых пациентов плюс четыре с острой болью. Какие могут быть претензии?». И осмелилась заявить, что система работы врачей в выходные дни требует изменений.

А вот на окончательное решение назначить Ольгу Владимировну на ответственную должность, вероятно, повлиял такой эпизод. Молодой доктор работала по совместительству врачом-хирургом и никак не могла получить чистый халат. Приходит к главврачу и спрашивает: «Могу я в одном халате принимать пациентов третий день?» Тот отвечает: «Конечно, нет». Ольга Владимировна требовательно заявляет: «Скажите сестре-хозяйке, пусть она выдаст чистый халат. И объясните ей ее должностные обязанности!»

— Ну, вот такая я была, — в глазах Ольги Владимировны вспыхнул прежний задор, словно она только что вышла из кабинета главврача. — Поэтому я была секретарем комсомольской организации, секретарем профсоюзной организации, депутатом городского собрания. Потом вступила в партию, была членом КПСС.

Умение отстаивать свою точку зрения Ольга Владимировна всегда ценила в людях больше всего. И считала, что именно в таком русле должна идти работа в любом медучреждении.

«Замечаний никогда не было»

За несколько лет до того, как Ольга Молдаван вступила в должность заместителя главврача, в поликлинике был организован кооператив. К тому времени врачей здесь заметно поубавилось, опустели кабинеты. Даже молодые специалисты задерживались не более чем на один год. Сразу после интернатуры они уходили в частные клиники.

Девяностые… Что тут скажешь? Чтобы сохранить в государственной поликлинике хотя бы какой-то костяк, врачам необходимо было предоставить возможность вести индивидуальную деятельность.

— Но у нас было одно главное условие, — объясняет Ольга Владимировна. — Врач мог арендовать кабинет только в том случае, если он работает в поликлинике не менее чем на ставку. Это представляло особую важность, потому что прежде всего надо было выполнять основную функцию государственного медицинского учреждения – оказывать бесплатную стоматологическую помощь населению.

Врачи арендовали кабинеты на 3 – 3,5 часа и по условиям договора платили арендную плату. Экономисты, которые вели все расчеты, включали в нее оплату материалов, инструментов и медикаментов. В соответствии с приказом минздрава, по утвержденным нормам расхода на одного врача.

В начале нулевых, с выходом нового закона о госрегистрации индивидуальных предпринимателей, врачи из кооператива перешли в ИП. И это единственное, что изменилось в системе организации частной практики. В том же порядке все они по-прежнему оплачивали бухгалтерские счета. В ту пору в качестве ИП работало более 20 врачей.

— Нас постоянно проверяли — министерство здравоохранения области, прокуратура, счетная палата, другие контролирующие органы, —говорит Ольга Владимировна. —И никогда не было никаких замечаний по поводу начисления арендной платы. Как-то во время одной из прокурорских проверок, это было в 2016 году, у меня запросили оплаченные счета по аренде. Посчитали — вышло 860 тысяч рублей в год с налогами. Это немаленькая сумма!

В 2000-х, с изменением ситуации в стране, поликлиника начала пополняться новыми кадрами. Прибывали молодые специалисты из Владивостока и Хабаровска. Было разрешено вводить в медучреждениях платные услуги, от выполнения которых медперсонал получал установленный процент к зарплате. Это всех устраивало. Те, кто прежде занимался частной практикой, создавали свои платные клиники или уходили на пенсию. И к 2017 году в поликлинике осталось только два ИП — Ольга Молдаван и заведующая терапевтическим отделением Ольга Малашич.

В эти годы поликлиника активно развивалась, оснащалась современным оборудованием. По инициативе заместителя главврача внедрили систему зубного протезирования CAD/CAM, при которой дизайн и производство протезов можно осуществлять с помощью компьютера. Врачи начали практиковать имплантацию зубов. Кстати, сейчас эту услугу областная стоматология почему-то оказывать перестала.

В интересах или вопреки?

В августе 2017 года Ольга Молдаван уехала в очередной отпуск. И вот тут все и началось. В поликлинику пришли следователи.

— Когда я вернулась из отпуска, проверка все еще продолжалась, — рассказывает врач. — И я уволилась. А через несколько месяцев мне позвонили и сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении меня. Я была в шоке.

Как значится в материалах дела, Ольге Молдаван инкриминировали ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Вот тебе, доктор, и Юрьев день! Всю жизнь была уверена, что работает в интересах службы, а тут выходит — вопреки.

«Субъектом преступления не является»

Следствие было завершено, и дело передали в суд.

Для Ольги Молдаван процесс стал суровым испытанием. Ведь это совсем непросто — не совершив ничего противоправного, ощущать на себе весь груз обвинений в нарушении закона. В моральном состоянии души даже презумпция невиновности помочь не в силах. Но скрупулезное разбирательство судьи вселяло веру в справедливость и надежду на то, что правда восторжествует.

Показания теперь уже бывших коллег свидетельствовали о том, что расчет расхода медицинских материалов проводился планово-экономическим отделом лечебного учреждения по единой ставке для всех на основании временных норм расхода по основным видам стоматологических материалов, медикаментов и инструментов, в свое время утвержденных приказом минздрава СССР.

Суд выяснил также, что затраты на медицинские материалы включались в общие расходы на содержание арендуемого кабинета. На основании их бухгалтерия поликлиники выставляла Ольге Молдаван и другим врачам-предпринимателям счета на оплату. Таким образом, обвинения в адрес бывшего заместителя главврача о якобы его самоуправстве оказались безосновательными. Равно как заявление истца о нанесенном поликлинике ущербе в сумме 272 546 руб. 85 коп.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств стала основанием для разрешения дела по существу. Суд пришел к выводу, что Молдаван Ольга Владимировна невиновна, и оправдал на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ «в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления».

Точки над «i»

Покинув поликлинику, Ольга Молдаван открыла свой стоматологический кабинет в бизнес-центре «Лада». По ее словам, помогли друзья. И с помещением, и с оборудованием — все это она взяла в долг. За 40 лет работы в сахалинском здравоохранении денег не накопила.

Кабинет просто стерильный! Порядок идеальный, начиная прямо с порога. Новое современное оборудование. Такое не часто увидишь даже в частнопрактикующих клиниках. Рассказывают, что через несколько месяцев после того, как Ольга Владимировна открыла этот кабинет, сюда заглянул губернатор Олег Кожемяко, который возглавлял область в 2015 – 2018 годах. Здесь ему все понравилось. Познакомившись с врачом, он выразил сожаление, что государственная поликлиника потеряла высокопрофессионального специалиста.

…В наше время СМИ сплошь пестрят сообщениями о криминальных событиях и примененных наказаниях. Но и без этого мрачного фона для любого добропорядочного человека прохождение судебной процедуры, да еще в качестве подсудимого, неимоверный стресс. Несмотря на пережитое, Ольга Владимировна говорит, что благодарна и своей поликлинике, в которой прошла большая часть ее жизни, и всем, с кем работала, и сахалинскому правосудию, беспристрастно расставившему все точки над «i». Пусть ценой неимоверных моральных потрясений, но она на себе убедилась в том, что Фемида не только карает преступников, но и защищает невиновных и достойных граждан нашего общества.

Марина ПОПОВА.