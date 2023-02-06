Фемида взвесит поддельный диплом. На скамье подсудимых – чиновник

Предварительные слушания по делу бывшего вице-мэра Южно-Курильского района Елизаветы Андреевой прошли 3 февраля в Охинском горсуде.

Оно в какой-то мере уникально: преступления, подобные тому, что вменяется ей (использование поддельного диплома о высшем образовании), раньше до сахалинского суда не доходили.

В процессе участвуют два защитника – Алексей Жиров и Андрей Кремнев.

Слушания сначала назначили на 12 января, но их отложили из-за неявки участников.

Как уже сообщал «Советский Сахалин», Андреева чуть больше четырех лет назад пришла на работу в южно-курильскую администрацию. Там предъявила диплом о высшем образовании по специальности «юрист». Документ, как потом оказалось, был поддельным. Им Елизавета Андреева пользовалась не раз. В ноябре 2021 года предъявила его и когда стала устраиваться в мэрию Охинского района. Но там возникли сомнения в подлинности диплома. Проверка подтвердила, что он поддельный и никакого юридического образования у чиновницы на самом деле нет. Ее уволили, было возбуждено уголовное дело.

Обвинение предъявлено по пяти пунктам ч. 3 статьи 327 (устанавливает ответственность за подделку документов и пользование ими). Суд должен определить степень виновности и меру наказания.

В отличие от Андреевой всю эту процедуру уже прошел бывший мэр Макаровского района Андрей Красковский. В декабре 2021 года его признали виновным в получении взятки. За это он получил условное наказание (6 лет лишения свободы с испытательным сроком 5 лет), в довесок штраф в размере 12,8 млн рублей и запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе на 8 лет.

Дело Красковского возбудили в мае 2021-го. Правоохранители выдвинули версию, что в декабре 2020 года макаровский мэр получил от 59-летнего жителя области взятку в 1,2 млн рублей – за общее покровительство и преференции при заключении муниципальных контрактов. На время следствия Андрей Красковский посидел в следственном изоляторе, потом защита добилась перевода под домашний арест. В сентябре того же 2021-го меру пресечения заменили на более легкую – подписку от невыезде.

В следующем, 2022 году Красковский неожиданно для многих стал руководителем тымовского муниципального унитарного предприятия «Служба муниципального хозяйства». На этой должности был до осени. Чем занимается сейчас – узнать не удалось.

Про него известно, что родом он из Александровска-Саха­лин­ского. По специальности – экономист, диплом получил в Дальневосточной академии экономики и управления. На должность мэра Макарова его избрали в сентябре 2018 года. До этого работал первым вице-мэром в администрации Александровск-Сахалинского района.

А бывший глава этого муниципалитета Сергей Гейченко сейчас отбывает наказание – и не только за взятки, но и за хранение наркотиков. На посту руководителя Александровск-Сахалинского района его настигло наказание за коррупционные дела в Холмске, где он ранее был вице-мэром. Сюжет примерно схож с сюжетом Красковского.

Суд установил, что в тот период, с декабря 2013 года по декабрь 2014-го, Сергей Гейченко получил взятку от руководителей компаний-подрядчиков за содействие в скорейшем заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Уже будучи мэром Александровска-Саха­лин­ского, он хранил в служебной квартире наркотики.

В мае 2020 года ему зачитали приговор. Вначале прозвучал срок 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима плюс лишение права занимать должности в государственных и муниципальных структурах на 8 лет.

В августе того же 2020-го рассмотрели его апелляцию, в результате срок немного уменьшили – 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и запрет на работу в государственных и муниципальных структурах на 7 лет и 6 месяцев.

Григорий РОСТОВЦЕВ.