Фемида взвесит вину недавнего градоначальника

Дело экс-мэра Корсакова Александра Ивашова и одного из его заместителей передано в городской суд. Оба чиновника обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями – ч.ч. 1, 2 ст. 285 УК РФ.

Как сообщили в прокуратуре Сахалинской области, в их отношении утверждено обвинительное заключение. Само дело вели сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следкома РФ. Преступление было выявлено сахалинскими чекистами.

По версии следователей, Ивашов и его вице-мэр, занимавший должность директора одного из департаментов мэрии в 2021-2023 гг., приобрели за счёт бюджетных средств, предназначенных для улучшения жилищных условий граждан, жилой дом, который был предоставлен Ивашову в качестве служебного жилья. Реальной необходимости в этом не было. Сделка была совершена на подставное лицо. Эти неправомерные действия нарушили права и законные интересы граждан, нуждающихся в получении жилья, подчеркнули в прокуратуре. После начала расследования занимаемый мэром дом предоставили многодетной семье, признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий, по мерам прокурорского реагирования.

Как ранее сообщал «Советский Сахалин», бывший мэр Корсакова был задержан в феврале нынешнего года. Под стражей находился совсем недолго, вскоре его перевели под домашний арест, он действовал до 18 июня. Затем по решению суда к нему применили другую меру пресечения, введённую не так давно – запрет определённых действий. Это значит, что подследственный может отлучаться из дома, но не может выезжать за пределы своего города, общаться с теми, кто проходит по его делу, должен без промедления являться по вызову следователя или судьи и пр. Эти ограничения действовали вплоть до 18 августа, когда следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении запрета определённых действий бывшему главе Корсакова. Тогда Фемида посчитала, что в продлении нет необходимости. С Ивашова взяли подписку о невыезде, эта мера пресечения не требует выходить в суд с ходатайством. Под подпиской он находится и сейчас.

Евгений АВЕРИН.

