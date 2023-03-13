Ферма на озере Буссе. Сахалинцев встревожила судьба излюбленного места отдыха

На озере Буссе в Корсаковском районе планируется создать ферму, на участке водоема выращивать моллюсков и других обитателей подводного мира – аквакультуру.

На официальном сайте торгов размещены документы на аренду этого участка сроком на 25 лет. Начальная цена 30 млн 850 тыс. рублей. Организатор торгов – Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства. Прием заявок начался 8 марта и продлится до 7 апреля.

Известие о грядущих торгах вызвало бурную реакцию в интернет-пространстве. Многие сахалинцы посчитали, что водоем, любимый многими как место отдыха, передадут частникам, доступ к нему будет закрыт, и прощай тогда активный отдых с ловлей креветки. Так бывало с арендаторами рыбопромысловых участков, которые перекрывали проход к морю.

Но если заглянуть на сайт торгов, можно увидеть – озеро не выставляют на продажу как здание, а предлагают арендовать его участок. Буссе остается доступным для любителей отдыха на природе. Эта норма как раз содержится в документах аукциона. А объявлен он только для того, чтобы восстановить биоразнообразие водных обитателей. Аквакультура – наиболее подходящая для этого форма, так говорят ученые.

Не все знают, но еще в «японские» времена она активно развивалась в лагуне Буссе, и запасы озера требуют их искусственного поддержания.

В наше время там вели промысел анфельции и трепанга, что привело к сокращению запасов. Проведенные в 2021 году исследования показали, что лагуна Буссе имеет благоприятные условия для формирования высокопродуктивных сообществ беспозвоночных и водорослей в условиях рыбоводного участка.

Инициатором его создания стала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Ее участники отмечают: развитие аквакультуры наряду с развитием рыбохозяйственного комплекса поспособствует и развитию туристической сферы острова. Согласно условиям аренды, выигравший торги владелец рыбоводного участка получает право организовывать на нем спортивно-любительское рыболовство.

Опять-таки, у власти есть право убедить арендатора заняться этим. Наконец, с его появлением можно будет системно заняться охраной озера от браконьеров. Они черпают улов сетями и драгами, что запрещено. Периодически случаются громкие задержания любителей незаконной рыбалки.

За 2021 год у них изъяли более 7 тысяч экземпляров креветки. Прошлым летом в лагуне Буссе попалась группа, которая запрещенными ловушками выбрала из воды 386 травяных креветок. Ущерб составил 79 тыс. 512 рублей.

И это вершина айсберга. Справиться с ним, по замыслу теруправления и правительства области, будет по силам добросовестным арендаторам. Развитие аквакультуры не должно стать легальной ширмой для подрыва водных биоресурсов.

Еще один важный момент – лагуна Буссе имеет статус природного парка, то есть особо охраняемой природной территории регионального значения. В таких местах хозяйственная деятельность ограничена, но в нашем случае нарушений нет. Согласно постановлению правительства области от 26 декабря 2022 года, аквакультура на озере Буссе разрешается. Там также разрешено проезжать на автотранспорте, жарить шашлыки – только в установленных местах, заниматься спортивным и любительским рыболовством, исключая сети, водолазное снаряжение и драги.

Стоит отметить, что к аквакультуре на наших островах есть стабильный интерес у инвесторов. Их интересуют возможности выращивания морского ежа, гребешка и трепанга. Основная часть участков в островном регионе сформирована за последние два года.

Григорий РОСТОВЦЕВ.