Фермер из Углегорска вырастил на своих полях овёс и ячмень

Как рассказал фермер Сергей Журавлёв, в этом году он в порядке эксперимента посеял 70 га овса и 230 га ячменя, которые у нас на островах не культивируются.

Они были нужны как питательные добавки в рацион мясного стада. Работники хозяйства уделили «новичкам» побольше внимания. Как результат – всходы были дружные, посевы активно проходили все фазы созревания. Для уборки использовали зерноуборочный комбайн.

Урожайность овса составила 40 ц/га, а ячменя 27 ц/га – это при том, что средняя по России урожайность зерновых культур составляет 35,4 ц/га. Выводы по производству зерновых, опираясь на результаты одного года, делать, конечно, нельзя. Но итог этого смелого эксперимента достоин уважения, отметили специалисты областного министерства сельского хозяйства и торговли. Сам Сергей Журавлёв собирается повторить эксперимент и на следующий год.

– Идея заняться зерновыми у меня назревала уже давно. В советские времена в Углегорском районе высевали овёс и ячмень на зерно. Конечно, за это время климат на Сахалине немного поменялся, но я решил, почему бы не попробовать, – рассказал глава хозяйства.

На земле он работает уже 19 лет – выращивает овощи на 127 га, содержит порядка 600 голов овец и более 600 коров. Ежегодно на его ферме производят порядка 100 тонн мяса.

Семена кормовых культур, необходимые для сбалансированного питания скота, фермерское хозяйство приобрело благодаря региональным мерам поддержки. Они реализуются по более чем 40 направлениям – растениеводство, животноводство, техническая и технологическая модернизация, поддержка развития малых форм хозяйствования и пр.

Антон СМОЛЯКОВ.