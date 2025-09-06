Фестиваль музыки, авиации и спорта «Крылья Сахалина» собрал зрителей в одиннадцатый раз

Три дня на дронопорте Пушистый в Корсаковском районе звучит музыка. На сцене местные коллективы и хедлайнеры шоу. На этот раз много новых исполнителей.

В пятницу перед сахалинцами выступили несколько групп – Пилот», «Radio Tapok» и «FPG». Аплодисментами встретили зрители известного автора и исполнителя, участника проекта нашей газеты «Воспетые острова»Николая Анисимова.

В сегодняшней программе – проект «Горшенев», Костя Кулясов и группа «Анимация», «Бахыт Компот». И выступление еще одного участника проекта «Воспетые острова» – популярной группы из Новосибирска «SAHALIN».

На Пушистом столпотворение – работают культурные и спортивные площадки. На «Улице науки» проходят квесты, рисуют нефтью и отгадывают достопримечательности нашей области. «Улица спорта» завораживает соревнованиями по самбо, баскетболу и пляжному волейболу. На «Улице культуры» играют в морской бой и создают сувениры на память.

А в это время в небе самолеты выписывают захватывающие виражи.

Завтра, 7 сентября, – завершающий день фестиваля. Хедлайнерами этого дня станет группа «The Hatters». А подведет итог фестивалю большой праздничный салют.

