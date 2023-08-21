Фестиваль музыки и авиации. После трехлетнего перерыва сахалинцы с восторгом встретили «Крылья Сахалина»

Мы видим, какие творческие, сильные и смелые люди живут на Сахалине. Желаю участникам фестиваля ярких и незабываемых выступлений, а слушателям и гостям – отличного настроения!

– Мы с вами не прощались в 2019 году. Обещали, что вернемся, но не знали, когда это станет возможно, – сказал директор спортивной школы по техническим видам спорта и организатор «Крыльев Сахалина» Дмитрий Третьяков. – Огромное спасибо, Валерий Игоревич, что приняли такое решение. Услышали нас, организаторов, и людей, которые полюбили фестиваль. Девятые «Крылья Сахалина» подготовили много интересного, и никакая погода нам не помешает.

Молодогвардейцы «Единой России» пронесли 30-метровый российский флаг по всей территории фестиваля. Сотня байкеров проехали и продемонстрировали своих железных коней во всей красе. Мотофристайлисты взмывали в воздух на несколько метров и заставляли сердца зрителей замирать.

Многие гости приехали на второй фестивальный день только ради соревнования джиперов.

– Я выехала из Южно-Сахалинска в 8 утра, чтобы приехать к началу соревнований, – говорит Алена Молчунова. – Уже вот успела наступить в лужу, чуть не упала лицом в траву, но это того стоит.

Пострадавший кроссовок Алены действительно был уже не белым, а серым после встречи с лужей. Но девушка была счастлива, как и остальные зрители, не обращавшие внимание на такие мелочи.

В сухой и спокойной обстановке на аэродроме дети устроили робо-сумо. Его планировали провести в первый же день, но решили перенести на субботу, чтобы охватить как можно больше ребят.

– Дети могут попробовать виртуальную реальность, промышленную робототехнику, – рассказал директор «Кванториума» Александр Панекин. – Тут же родители записывают детей на курсы «Кванториума».

Ребятам еще показали новый формат всеми любимой игры «Крестики-нолики».Нужно разместить в квадрате свой квадрокоптер и таким образом отметить поле.

Зрители могли попробовать свои силы в пейнтболе, лучном и стрелковом тире, стритболе, воркауте.

Второй день собрал 25 тысяч человек и завершился выступлениями групп «Рок-Синдром», «АнимациЯ», «Сурганова и оркестр». Грандиозное шоу завершилось фейерверком и сотнями воздушных шаров с подсветкой в небе.

На третий день фестиваля гости встретили голубой вертолет с клоунами, которые для каждого приготовили мороженое в стаканчиках. Так началась авиационная часть «Крыльев Сахалина».

Финальным аккордом праздника стали экстремальный забег «Сахалинский рубеж» и концерт музыкальных коллективов из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска и Охи.

В воскресенье на аэродроме собралось около десяти тысяч человек. За все дни «Пушистый» посетило около 50 тысяч человек. Гости приехали из Калининграда, Крыма и с Камчатки. Организаторы фестиваля рассказали, что уже начали подготовку к десятым «Крыльям Сахалина».

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.