К федеральному проекту «Фестиваль Первых», инициированному Российским движением детей и молодежи «Движение Первых», присоединились все 18 районов Сахалинской области.

В каждом пройдут мастер-классы, круглые столы, творческие уроки, познавательные квесты и встречи. Мероприятие объединит детей и родителей, представителей общественных объединений, педагогов и наставников на 12 креативных площадках, которые привлекут больше 10 тысяч человек.

В Сахалинской области «Фестиваль Первых» про­длится с 19 мая по 1 июня.