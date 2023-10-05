Фестиваль приглашает друзей

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Настоящий осенний праздник ожидает южносахалинцев и гостей областной столицы в предстоящие выходные.

7 и 8 октября на ярмарочной площадке южнее Дома торговли на проспекте Мира будет проходить не просто большая традиционная осенняя ярмарка, а самый настоящий региональный фестиваль. И название у него масштабное и красноречивое: «Своё Родное Островное»!

Организаторы не торопятся открывать все секреты и сюрпризы, но даже по предварительным данным видно, что программа двухдневного фестивального марафона весьма насыщенна и разнообразна.

Островные аграрии из десятка районов представят свою продукцию: картофель, овощи, изделия из мяса и молока, разнообразной рыбы, а также мёд, домашних животных и птиц, сувенирную и прочую продукцию «хендмэйд».

Отдельная площадка предусмотрена для дачников-огородников, которым также есть что показать и чем порадовать посетителей.

Широкий выбор хлебобулочных изделий, «кондитерки», кулинарии – это уж как заведено, обязательный пункт программы!

Что за праздник без музыки и задорных песен?! На сценической площадке выступят творческие коллективы из разных районов, участники концертно-развлекательной программы.

Остаётся добавить, что в фестивальные дни все площадки будут работать с 9 до 16 часов. Торжественная церемония открытия состоится 6 октября в 11 часов.

Владимир СЛАВИН.