Февральские скандалы с муниципальными чиновниками будоражат Сахалин

Не успела облететь острова весть о вице-мэре Невельского района (её лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 45 тыс. рублей за управление личным «Лексусом» в пьяном состоянии), как в аналогичную историю «залетел» очередной чиновник.

Москвича, отработавшего в Углегорском районе лишь несколько дней в качестве начальника управления капитального строительства муниципалитета, задержали сотрудники ГАИ. Они остановили служебную машину, безошибочно вычислив нарушителя, осушившего перед поездкой не менее пол-литра сорокаградусной. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в его крови в несколько раз превышало предельно допустимую норму. Залётного из столицы также лишили водительских прав на полтора года, оштрафовали на 45 тыс. рублей и уволили с муниципальной должности.

По счастливому случаю, эти водители, совершив подшофе одно из серьёзных нарушений, никого не сбили и не таранили на дороге. Ведь, как оказалось, только за три праздничных февральских дня на дорогах области аварийную обстановку создавали 36 пьяных водителей и 52 человека, не имевших прав на управление машинами.

Сейчас в социальных сетях региона широко обсуждается ещё одна скандальная история, произошедшая с вице-мэром одного из районов Сахалина. Чиновнице захотелось провести досуг в кальян-баре. Возможно, просвещённая дама была знакома c мемуарами жившего в XVIII веке англичанина Уильяма Хики. А он написал следующее: «Здесь каждый курит кальян, и без него невозможно добиться успеха в делах».

Как знать, быть может, чиновнице тоже хотелось преуспеть по службе. Кальян оказался вкусным, дымным, с большим выбором вкусовых миксов и регулярной сменой углей… Никотиновые пары, угарный газ (быть может, и алкоголь, как пишут в соцсетях) одурманили даму. Без сопровождения покинуть кальян-бар она не смогла, говорят очевидцы. Картина была ещё та…

Удивляет во всех этих историях то, что служащие, выступающие от имени и лица государства, не соблюдают этику государственной и муниципальной службы, а может, и вовсе понятия не имеют о профессиональных чести и достоинстве, моральных и этических нормах. Оттого и позволяют себе непозволительное. Сейчас идёт разбор полётов залётных. Наверняка последуют объективные оргвыводы.

Однако, за всем этим скрывается более глубокая проблема. Она указывает на некачественный подбор кадров на муниципальные должности. Это особенно касается приезжих с материка. Не лучше ли взращивать свои местные кадры, которые, кстати, готовит Сахалинский госуниверситет? В любом случае об их профессиональных, деловых и личных качествах будет известно. Тем более, что правительство области акцентирует внимание на закреплении молодёжи на островах, а не на залётных временщиков.

Людмила АРТЁМОВА.