Филиал Тихоокеанского медуниверситета готовит кадры для островного здравоохранения

В прошлом году на Сахалине открыл двери филиал Тихоокеанского государственного медицинского университета. Группа из 28 студентов была набрана по программе специалитета «Лечебное дело», а учебный процесс с первого семестра строился в гибридном формате – на базе местных медучреждений и во Владивостоке.

– Первый набор всегда экспериментальный. Мы стараемся создать для студентов комфортные условия и просим дать нам время на решение некоторых возникающих проблем, – рассказал и. о. ректора ТГМУ Кирилл Стегний. – Университет уже аккредитован по восьми программам дополнительного профессионального образования. Количество студентов будет с каждым годом расти. Так, через шесть лет на Сахалине будут обучаться 300 человек и больше. А сегодняшние первокурсники к этому времени получат диплом врача общей практики и смогут продолжить обучение по программе ординатуры. Большинство студентов планируют строить будущую карьеру в островном регионе. Некоторые уже получили целевое направление, гарантирующее работу в профильных учреждениях области.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, первокурсница Кристина Чеботарёва успела определиться с местом работы и заключила договор с областным онкологическим диспансером.

– Я со школы знала, что свяжу жизнь с медициной. Сначала поступила в Сахалинский базовый медицинский колледж по специальности «фельдшер». После выпуска продолжила обучение в ТГМУ. Шесть лет буду учиться здесь, потом ещё два года ординатуры. Но это меня не пугает, потому что учёба очень интересная, я ни разу не пожалела о своём выборе, – рассказала Кристина.

Создание филиала ТГМУ в островном регионе позволит закрыть нехватку кадров, особенно узких специалистов. Сейчас для работы с пациентами привлекаются врачи из других регионов, они курсируют по области в составе мобильной медицинской бригады.

– Мобильные медицинские бригады – это частичное решение проблемы, которое закрывает потребность в кардиологах, ревматологах, эндокринологах и других специалистах. С появлением филиала есть реальные планы на создание прочного кадрового фундамента, – прокомментировала министр здравоохранения Сахалинской области Ирина Тухватуллина. – Островные учреждения оснащены современным оборудованием, у нас активно внедряются цифровые технологии. Поэтому уверены, что Сахалинская область может стать отличным местом для получения высшего образования не только местными ребятами, но и жителями Дальнего Востока.

Сегодня в главном корпусе ТГМУ во Владивостоке учатся более 200 сахалинских студентов и ординаторов, половина из них – по договорам о целевой подготовке. Сотрудничество университета и регионального министерства здравоохранения длится больше 10 лет, будущие доктора приезжают на практику в Южно-Сахалинск – в онкологический диспансер, областную больницу и городскую больницу им. Анкудинова.