Филиграма для инстаграма. Юбилейный выпуск «Филологического журнала» СахГУ

Открывается издание историческим очерком о тридцатилетнем пути журнала.

В его постоянных рубриках представлены статьи по оте­чественной и зарубежной филологии, по вопросам поликультурного и инклюзивного образования.

Последние несколько лет ежегодник знакомит не только с результатами научных исследований, но и материалами научно-популярного содержания. Часть таких работ (рецензии, обзоры и сообщения) изначально публиковалась в одной из популярных социальных сетей, где у института филологии, истории и востоковедения СахГУ есть свои тематические «странички».

Именно из таких записей возник объемный материал «Островная школа филологии»: в нем дана информация о том, когда и по какой теме была защищена кандидатская диссертация того или иного филолога, работающего на благо науки в островном вузе. С прошлого года отдельные цитаты из наиболее интересных статей «Филжурнала» прошлых лет размещаются на популярных интернет-платформах.

В числе авторов нового выпуска – педагоги Ирина Балицкая, Валентина Скибина, Наталья Донская, Екатерина Слепцова, Анна Добрычева, а также работающие в детских садах и школах выпускники кафедры русского языка и литературы СахГУ Яна Коротаева, Ольга Бобровская, Виктория Сотникова и Валерия Толстошеина.

В нынешнем выпуске представлены лингвистические работы студентов-старшекурсников Александры Черкасовой, Елизаветы Мальцевой, Светланы Земницкой, Александры Малеевой и др. Вместе с тем «Филжурнал» открыт и для авторов из других регионов России и зарубежья. Так, чеховед Ольга Спачиль из Краснодара пишет о полемическом романе Эдуарда Веркина «Остров Сахалин», а переводчик Сергей Петров из Екатеринбурга размышляет об этимологии слова «ура». Русист из Пекина Лю Мяовэнь сосредотачивает внимание на проблеме идеологии в книге Евгения Замятина «Мы».

Завершающий журнал блок посвящен памяти рано ушедшего из жизни доктора педагогических наук Руслана Якименко – инициатора многих областных творческих проектов. О профессоре, 50-летие со дня рождения которого было отмечено в прошлом году, вспоминают его учитель, кандидат филологических наук, доцент Татьяна Шумилова, а также ученики островного методиста – кандидаты педнаук Александра Смолина и Елена Ермолаева. Прочитать все материалы журнала можно по ССЫЛКЕ.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.