Финал Дальневосточной телевизионной лиги КВН пройдет 27 ноября в Южно-Сахалинске

В начале сезона в игре участвовало 35 команд, в финале встретятся пять коллективов. Ведущим станет известный комик Евгений Синяков, в числе жюри будут три чемпиона высшей лиги.
«Интересная конкурсная программа — четыре конкурса, включающие в себя фристайл со звездой. Команды пригласили разных лидеров мнений, звезд, знаменитостей — как дальневосточного масштаба, так и федерального, — сообщил продюсер телевизионной дальневосточной лиги КВН Артур Туманян. — Порядка тысячи зрителей будет в зале. И мы ожидаем, что зрительская аудитория финала суммарно при онлайн-телевизионной дистрибуции составит около миллиона человек».
Участники финала:
- «Территория свободы» (Шахтёрск).
- «Не отчисляйте» (КнАГУ, Комсомольск-на-Амуре).
- «Мультиплекс ДВФУ» (Владивосток).
- «Сахар» (ДВФУ, ВВГУ, Владивосток).
- Сборная СахГУ (Южно-Сахалинск).
СПРАВКА
Структура КВН имеет определенную систему, телевизионные лиги включают в себя премьер-лигу, первую лигу, Дальневосточную лигу. Центральных лиг в России всего 11, официальных — более 60.