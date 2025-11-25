Финал Дальневосточной телевизионной лиги КВН пройдет 27 ноября в Южно-Сахалинске

В начале сезона в игре участвовало  35 команд,  в финале встретятся пять коллективов. Ведущим станет известный комик Евгений Синяков, в числе жюри будут три чемпиона высшей лиги.

«Интересная конкурсная программа — четыре конкурса, включающие в себя фристайл со звездой. Команды пригласили разных лидеров мнений, звезд, знаменитостей — как дальневосточного масштаба, так и федерального, — сообщил продюсер телевизионной дальневосточной лиги КВН Артур Туманян.  — Порядка тысячи зрителей будет в зале. И мы ожидаем, что зрительская аудитория финала суммарно при онлайн-телевизионной дистрибуции составит около миллиона человек».

Участники финала:

  • «Территория свободы» (Шахтёрск).
  • «Не отчисляйте» (КнАГУ, Комсомольск-на-Амуре).
  • «Мультиплекс ДВФУ» (Владивосток).
  • «Сахар» (ДВФУ, ВВГУ, Владивосток).
  • Сборная СахГУ (Южно-Сахалинск).

СПРАВКА

Структура КВН имеет определенную систему, телевизионные лиги включают в себя премьер-лигу, первую лигу, Дальневосточную лигу. Центральных лиг в России всего 11, официальных — более 60.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА