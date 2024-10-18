19 октября состоится финал Кубка области по футболу. В 14:00 на поле стадиона «Спартак» выйдут «СШ «Сахалин-М» и ФК «Ноглики».

Это уже пятый финал в истории соперничества команд. А всего в рамках регионального Кубка они провели десять игр, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Все матчи «СШ «Сахалин-М» и ФК «Ноглики» в Кубке области:

27.07.2013. Полуфинал. ФК «Ноглики» – «Сахалин ОГАУ» – 1:0.

04.08.2013. Полуфинал. «Сахалин ОГАУ» – ФК «Ноглики» – 1:0, 3:4 по пенальти.

21.06.2014. Полуфинал. «Сахалин-М-Портовик» – ФК «Ноглики» – 0:4.

12.07.2014. Полуфинал. ФК «Ноглики» – «Сахалин-М-Портовик» – 6:0.

13.09.2015. Полуфинал. «Сахалин ОГАУ» – ФК «Ноглики» – 1:1.

19.09.2015. Полуфинал. ФК «Ноглики» – «Сахалин ОГАУ» – 1:0.

12.09.2019. Финал. «Сахалин-М» – ФК «Ноглики» – 0:3.

10.10.2021. Финал. ФК «Ноглики» – «Сахалин-М» – 2:1.

29.10.2022. Финал. ФК «Ноглики» – «Сахалин-М» – 2:1.

21.10.2023. Финал. «Сахалин-М» – ФК «Ноглики» – 2:0.

Статистические показатели: две победы на счету команды из Южно-Сахалинска, один раз была зафиксирована ничья и семь раз побеждали северяне (разница забитых и пропущенных мячей 20 – 6 в пользу ФК «Ноглики»).