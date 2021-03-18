Финансирование на содержание автодорог в регионе увеличилось в шесть раз

До конца апреля должны быть разыграны все контракты и определены подрядчики, которые будут содержать дороги в районах в течение ближайших трех лет.

Власти 14 районов уже разработали трехгодичные муниципальные контракты на содержание автодорог и получили согласование. Документы Ногликского, Долинского, Александровск-Сахалинского, Южно-Курильского районов находятся на проверке в Сахдормониторинге.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 2021 году финансирование содержания автодорог в муниципалитетах области увеличилось с 250 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря перераспределению средств регионального бюджета, которые высвободились после передачи в федеральную собственность трассы Южно-Сахалинск – Оха.

Общая протяженность муниципальных дорог на островах, которые подлежат содержанию по нормативу, – почти 600 километров. С этого года в области действует новый стандарт – повышенные требования предъявляются к состоянию наиболее значимых для жителей участков трасс.

Олег РОМАНОВ.