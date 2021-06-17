Финансовый документ с социальной ориентацией. В Южно-Сахалинске состоялось общественное обсуждение областного бюджета за 2020 год

Несмотря на сложный финансовый год, обусловленный значительным сокращением доходов в связи с пандемией COVID-19, региональному правительству удалось сохранить социальноориентированный бюджет. Об этом было заявлено в ходе общественного обсуждения исполнения главного финансового документа Сахалинской области за 2020 год.

Бюджет поддерживает

Основным докладчиком на обсуждении выступила министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина. Были приведены такие данные: в 2020 году доходы составили 161,8 млрд рублей. Это меньше уровня 2019 года на 21,5 млрд рублей, или 11,7 процента. Снижение доходов в большей мере обусловлено прошлогодним падением цен на нефть, а также снижением объемов ее добычи. Бюджет 2020 года был исполнен с дефицитом в 14,9 млрд руб.

Мероприятия по борьбе с пандемией и связанные с этим дополнительные расходы перераспределили расходование бюджетных средств. В частности, сократились бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты, государственные закупки и расходы на содержание автономных и бюджетных учреждений. Зато значительно возросли социальные выплаты гражданам, поддержка товаропроизводителей и выплаты персоналу казенных учреждений.

— В условиях ухудшения экономической ситуации и снижения налоговых доходов в 2020 году нам удалось сохранить социальные расходы в виде различных госпрограмм и мер поддержки населения на уровне 2019 года, — подчеркнула Ольга Лопатина.

Сказанное подкреплено цифрами. Так, на социальную политику в прошлом году выделили 90,9 млрд рублей, это более половины всех бюджетных расходов. Из них 21,4 млрд рублей было направлено на социальную поддержку граждан. А она весьма значительная. В Сахалинской области действуют свыше 200 мер господдержки, различные выплаты получают более 245 тыс. человек. В основном это выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет, материнский капитал за первого ребенка, а также льготы на отдых в детских оздоровительных лагерях в летнее время года.

Здравоохранение и Образование

Несколько ниже первоначально запланированных оказались прошлогодние расходы в сфере образования и молодежной политики. Тем не менее это не помешало в 2020 году принять в строй действующих 23 объекта сферы образования, в том числе 10 — на Курильских островах. В частности, были введены в эксплуатацию школа в селе Дальнем, школа для детей с ограниченными возможностями в Луговом, детский сад на 110 мест в селе Ильинском.

Практически на ранее запланированных позициях осталось финансирование регионального здравоохранения. Основными направлениями расходов стали дополнительная медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, льготное лекарственное обеспечение населения, а также укрепление материально-технической базы.

На строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения в 2020 году было потрачено 1,9 млрд рублей, введено в эксплуатацию 10 таких объектов. В их числе фельдшерско-акушерские пункты в селах Дубовое и Советское, а также амбулатория с аптечным пунктом в с. Чапланово.

Культура и спорт

Не лучшие времена пережила в минувшем бюджетном году областная культура. Она была профинансирована на четверть меньше запланированного. Пришлось отменить несколько крупных культурно-общественных мероприятий, традиционно собиравших в прежние годы немало участников и гостей с материка. Уменьшилось финансирование библиотек, кинотеатров, музеев и других культурных учреждений: они недополучили из регионального бюджета чуть больше миллиарда рублей.

Тем не менее строительство и реконструкция учреждений культуры продолжались и в 2020 году. Были введены в эксплуатацию центр культурного развития в с. Ильинском, клуб в с. Высоком, Дом культуры с библиотекой на острове Шикотан, всего 12 объектов.

Что же касается физической культуры и спорта, то это направление, пожалуй, оказалось наиболее уязвимым перед пандемией: объем расходов здесь меньше утвержденного на 32 процента.

Потеря более чем 2 млрд рублей не помешала ввести в строй действующих 26 спортивных объектов. Это спортивно-оздоровительный комплекс в Северо-Курильске, стадионы в Горнозаводске, Аниве, Углегорске и т. д.

Строительство и ЖКХ

В сфере жилищно-коммунального хозяйства общая сумма расходов в 2020 году составила 28,5 млрд рублей. Это на 5,8 млрд больше запланированного. Было построено или реконструировано 56 объектов коммунального хозяйства. В их числе – система водоснабжения в с. Парусном, насосная станция смешивания в Долинске, участок внутрипоселковых сетей водоснабжения в Южно-Курильске, очистные сооружения в Горнозаводске и Смирных и т. д.

Не были забыты капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройство и ремонт дворовых территорий, а также переселение граждан из аварийного жилья. На это было истрачено в общей сложности 11,5 млрд рублей. Что же касается жилищного строительства, то его не остановила даже злосчастная пандемия: в прошлом году было сдано в эксплуатацию более 400 тыс. кв. м жилья.

Одним из вопросов, который заинтересовал присутствующих на обсуждении областных депутатов, была реализация программы газификации региона. Выяснилось, что снабжение островитян экологически чистым топливом идет по плану. В минувшем году были газифицированы села Раздольное и Восход, а также четыре жилых района в Южно-Сахалинске — «Промышленный», «Уюновка», «Авиационная» и «Федоровка».

Транспорт и дороги

Почти 7 млрд рублей составили прошлогодние расходы на обеспечение транспортной доступности региона. По межрегиональным и внутриобластным направлениям воздушным транспортом было перевезено около 200 тыс. человек. Не последнюю роль в этом сыграло открытие местных авиалиний, связавших областной центр с Ногликами, Шахтерском, Охой, Тымовском, Курильском и Южно-Курильском.

Кстати, с 21 июня планируется восстановить авиасообщение с г. Александровск-Сахалинский. Этот маршрут пользуется хорошим спросом у населения: в прошлом году малой авиацией было перевезено 3 тыс. пассажиров.

С выходом на маршрут теплохода «Адмирал Невельской» заметно улучшилось морское сообщение между Сахалином и Курильскими островами. На подходе — теплоход «Павел Леонов», который будет курсировать между Корсаковом и Курилами. Предположительно первый рейс состоится уже в конце августа этого года.

Отдельной строкой в исполненном бюджете — дорожное строительство. На это было истрачено 15,3 млрд рублей. Было построено и введено в эксплуатацию 56,4 км дорог с твердым покрытием, в том числе 3 моста. Отремонтировано 130 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. В географию строительства и ремонта вошли 7 участков автодороги Южно-Сахалинск – Оха, улица им. И. П. Фархутдинова в областном центре, автодорога с. Дальнее – с. Елочки, участок автодороги Южно-Курильск – Головнино и другие объекты.

Игорь КАЛИНИН.

Кстати

По результатам обсуждения было решено рекомендовать Сахалинской областной думе принять закон об исполнении областного бюджета. А региональному правительству — продолжить работу по увеличению доходов областного бюджета.

Интересная подробность. По итогам 2020 года в рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных Сахалинская область заняла третье место. А в Дальневосточном федеральном округе регион остается лидером в течение последних пяти лет.

И еще. В прошлом году проекты министерства финансов ПСО удостоены первой почетной премии в номинации «Бюджет и национальные проекты» и третьей в номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан».