Финиш как начало старта. Убирая урожай, заботимся о новом

Полным ходом идёт сбор овощей и фруктов. Параллельно с этим готовим землю под посадки чеснока и лука, после чего накрываем её плёнкой, иначе мощные сентябрьские дожди забьют почву и на ней образуется корка. Приобретайте для посадки лук-севок. Чтобы он не ушёл в стрелку, диаметр луковичек не должен превышать 1 см. Хорошо просушите севок, и пусть он до середины октября ждёт своего часа посадки.

Освободившиеся картофельные грядки перекапываем, добавляя компост. И готовим подвалы к закладке клубней на зиму. Обязательно продезинфицируйте хранилища известью с добавлением медного купороса. Хорошо их просушите и чаще проветривайте. Семенные клубни картофеля разложите в ящики по сор­там, написав их названия на этикетках. Картофель, припасённый для еды, после просушки пусть недели две полежит в большой куче. Тогда выявятся больные и подгнивающие клубни, и они не попадут в закрома.

Если на редьке и кимчи появились вредители, просыпьте почву под ними табачной пылью. Но не переусердствуйте – природный инсектицид не должен попадать на листья растений. Иначе они будут пахнуть табаком.

Убираем зеленные культуры и раннюю капусту, остальная (поздних сортов) остаётся на грядках до первых заморозков. У некоторых дачников на кустах томатов проявилась бурая пятнистость. С корнем удаляйте заражённые растения из теплиц, а зелёные помидоры снимите, они полежат и дозреют.

Проверьте ещё раз посадки моркови. Есть такие её сорта, которые дают корнеплоды до 5 см в диаметре, к примеру, «королева осени». Но если растениям не будет хватать жизненного пространства, они вырастут корявыми.

На хранение закладывайте только те кабачки, патиссоны и ранние сорта тыквы, что не повреждены вредителями и болезнями.

Новые плантации земляники, созданные из первых двух розеток усов, поливайте каждый день или утром, или вечером. Можно накрыть грядку укрывным материалом или плёнкой, пока молодые растения не укоренятся.

Поспевающие иргу и лох убирайте выборочно.

При необходимости обновления кустов смородины или крыжовника заготовьте черенки из прошлогоднего прироста. Снизу их надо срезать под углом 45 градусов, верхний срез над четырьмя почками должен быть прямым. Черенки на сутки поставьте в воду, растворив в одном её литре ложку мёда или сахара. Высаживать черенки следует под углом 45 градусов. Через два года вы получите новый урожай любого вида смородины или крыжовника. Приросты текущего года на жимолости нарезайте на черенки и под таким же углом высаживайте на притенённом участке под укрывной материал или плёнку.

После уборки ягод кусты и плодовые деревья обработайте 3-проц. раствором бордоской жидкости, ведь вредители-насекомые уже позаботились о сохранении потомства. Облепиху опрыскайте 5-проц. раствором железного купороса, а сливы – хлорокисью меди (40 г на ведро воды). Можно обойтись и солевым раствором (800 г соли на ведро воды). Он проникнет в расщелины коры, и кладки насекомых погибнут.

На малине удалите отплодоносившие стебли и обработайте кусты 1,5-проц. раствором бордоской жидкости. Срезанные ветки просушите и сожгите в бочке. У ежевики не обрезайте верхушки стеблей. На них будут созревать ягоды. Кроме того, это отличный посадочный материал для новых плантаций такой культуры.

Если вы решили обновить сад, готовьте ямы под посадку яблонь, слив, груш. Их оптимальный размер 60х60х60 см или 70х70х70 см. На дно уложите плодородную почву, перегной или компост. Внесите сложное минеральное удобрение (диаммофоску, аммофоску или азофоску), всё хорошо смешайте и пролейте водой. В центр ямы вбейте колышек и в 3 – 5 см от него поместите саженец. В нижней и верхней части подвяжите его к колышку. Тогда деревце успешно перезимует.

Недавний циклон наломал немало веток. Удалите их, заделав срезы садовым варом либо кашицеобразной болтушкой (1 часть навоза и три части земли). Высаживайте первоцветы, желательно до 20 сентября.

И ещё. Запасайтесь почвой для будущей рассады. Соблюдайте севооборот, ведите записи, что и когда можно на какую грядку посадить. Покупайте плёнку, удобрения, инструменты для работ на участке в будущем году. Это сэкономит вам и деньги, и время.

Валентина Косенкова, агроном.