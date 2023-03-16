Финиш – на пьедестале почета. Островитяне достойно представляют регион

Медаль за медалью

Отлично выступила на открытом финале межрегиональных соревнований проекта «На лыжи» среди юношей и девушек младшего и среднего возраста в Красноярске сахалинка Дарья Будникова.

Она завоевала золотую медаль на дистанции 3 километра свободным стилем и серебряную на дистанции 3 километра классическим стилем.

А выступая в спринте классическим стилем, сахалинки смогли занять весь пьедестал почета (возрастная группа 13 — 14 лет). Вторую золотую медаль на этих соревнованиях выиграла Дарья Будникова. «Серебро» у Виолетты Щербаковой. «Бронза» у Софьи Кулыгиной. Все девушки – воспитанницы спортшколы зимних видов спорта Южно-Сахалинска, тренеры Галина Кулыгина и Ирина Улитина.

Победительница Спартакиады

В Сыктывкаре завершился финал IV зимней спартакиады молодежи России по лыжным гонкам. В заключительный день соревнований спортсмены разыграли комплекты наград в масс-стартах на 20 км свободным стилем.

Лучший результат среди сахалинских лыжников показал Данил Нечипоренко, занявший самое обидное в спорте четвертое место. Он проиграл победителю 7,1 секунды.

У юниорок «золото» завоевала Анна Кожинова из Южно-Сахалинска.

А первым видом программы был спринт свободным стилем (1,4 км). На старт вышли 86 юниорок и 106 юниоров.

Лучший результат среди сахалинцев показали мастера спорта Анна Кожинова (седьмое место) и Данил Нечипоренко (пятое).

Затем прошла гонка на 10 километров коньковым стилем. Анна Кожинова заняла второе место. Данил Нечипоренко финишировал одиннадцатым.

Мяч над сеткой

В Хабаровске состоялось первенство ДФО по волейболу в возрастной группе юношей и девушек 2009 – 2010 г. р. Островной регион представляли воспитанники спортшколы по волейболу, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

В юношеский турнир заявилось восемь участников. Сахалинцы заняли третье место.

У девушек участниц было чуть больше – девять. Сахалинки стали вторыми.

Борьба на ковре

В пгт Агинское (Забайкальский край) состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет.

На ковер спорткомплекса «Бургэд» вышли 316 спорт­сменов из восьми регионов.

Островные борцы завоевали четыре медали. Победителями первенства округа стали невельчанин Михаил Гоков (весовая категория до 68 кг) и Нуржигит Яхияев (до 85 кг) из Южно-Сахалинска. Бронзовые награды в активе южносахалинцев Даниила Соломатина (до 44 кг) и Маргариты Егоровой (до 62 кг).

Победители и призеры турнира получили путевки на первенство России, которое пройдет в Тульской области в мае этого года.

Скорости на виражах

На горе Морозной в Камчатском крае стартовала серия соревнований всероссийского масштаба по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах.

В первый день состоялись чемпионат России среди мужчин и первенство страны среди юниорок по скоростному спуску.

– Четвертое место занял островной горнолыжник Роман Зверян. В борьбе за «бронзу» он уступил 0,5 секунды. В совокупности с тем, что и в тренировках ему дважды удавалось быть в тройке, это может быть хорошей заявкой на «золото» в юниорском первенстве России, – говорят специалисты.

Также четвертое место заняла островитянка Дарина Иохвидович. Она выступала в первенстве России среди юниорок.

Прыжки на батуте

Сахалинские спортсмены стали обладателями 28 медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте.

Соревнования прошли в Комсомольске-на-Амуре и собрали 170 спортсменов из четырех регионов.

Нашу область представляли батутисты из Корсакова, с. Озёрского (Корсаковский район) и Южно-Сахалинска.

В чемпионате среди мужчин на акробатической дорожке «золото» взяла команда в составе Никиты Белова, Владислава Куликова и Максима Парфёнова. В дисциплинах «батут» и «двойной мини-трамп» чемпионами стали Александр Поздняков, Владислав Куликов, Даниил Кармадонов и Никита Белов. В синхронных прыжках на батуте Александр Поздняков и Влади­слав Куликов стали вторыми.

В командном первенстве на акробатической дорожке среди юниоров 13 – 16 лет Константин Савельев, Владислав Шулико, Никита Исабаев и Александр Ветров завоевали «золото». В этой же дисциплине среди юниорок победу одержала команда в составе Ангелины Дрёмовой, Ульяны Киселёвой, Софьи Беляевой и Валерии Богайчук. На двойном мини-трампе Ангелина Дрёмова, Валерия Богайчук и Ульяна Киселёва стали третьими.

В личном зачете на акробатической дорожке среди мужчин первое место занял Владислав Куликов, третье – Никита Белов. Среди юниоров победу одержал Влади­слав Шулико, на вторую ступень пьедестала поднялся Александр Ветров, третьим стал Константин Савельев. У юниорок первой стала Ангелина Дрёмова. В возрастной группе «юноши, 13 – 14 лет» на верхней ступени пьедестала расположился Николай Горошко, третье место занял Егор Литовченко. Среди девочек 13 – 14 лет лидером стала Ульяна Киселёва, «серебро» ушло Арине Дачиловой. Среди девочек 11 – 12 лет Юлия Шкурко, Маргарита Дачилова и Полина Лучина заняли первое, второе и третье места соответственно. Денис Ушатов – обладатель «золота», Андрей Поздняков – «бронзы» у мальчиков 9 – 10 лет.

В прыжках на батуте Александр Поздняков стал вторым среди мужчин 17 лет и старше, а Владислав Шулико – третьим среди юниоров 15 – 16 лет.

На двойном мини-трампе в личных выступлениях Ульяна Киселёва, Андрей Поздняков и Глеб Андросюк взяли по «серебру», а Владислав Куликов – «бронзу».

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.