Финиш – на пьедестале почета. Островитяне достойно представляют регион

Медаль за медалью
Отлично выступила на открытом финале межрегиональных соревнований проекта «На лыжи» среди юношей и девушек младшего и среднего возраста в Красноярске сахалинка Дарья Будникова.
Она завоевала золотую медаль на дистанции 3 километра свободным стилем и серебряную на дистанции 3 километра классическим стилем.
А выступая в спринте классическим стилем, сахалинки смогли занять весь пьедестал почета (возрастная группа 13 — 14 лет). Вторую золотую медаль на этих соревнованиях выиграла Дарья Будникова. «Серебро» у Виолетты Щербаковой. «Бронза» у Софьи Кулыгиной. Все девушки – воспитанницы спортшколы зимних видов спорта Южно-Сахалинска, тренеры Галина Кулыгина и Ирина Улитина.
Победительница Спартакиады
В Сыктывкаре завершился финал IV зимней спартакиады молодежи России по лыжным гонкам. В заключительный день соревнований спортсмены разыграли комплекты наград в масс-стартах на 20 км свободным стилем.
Лучший результат среди сахалинских лыжников показал Данил Нечипоренко, занявший самое обидное в спорте четвертое место. Он проиграл победителю 7,1 секунды.
У юниорок «золото» завоевала Анна Кожинова из Южно-Сахалинска.
А первым видом программы был спринт свободным стилем (1,4 км). На старт вышли 86 юниорок и 106 юниоров.
Лучший результат среди сахалинцев показали мастера спорта Анна Кожинова (седьмое место) и Данил Нечипоренко (пятое).
Затем прошла гонка на 10 километров коньковым стилем. Анна Кожинова заняла второе место. Данил Нечипоренко финишировал одиннадцатым.
Мяч над сеткой
В Хабаровске состоялось первенство ДФО по волейболу в возрастной группе юношей и девушек 2009 – 2010 г. р. Островной регион представляли воспитанники спортшколы по волейболу, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.
В юношеский турнир заявилось восемь участников. Сахалинцы заняли третье место.
У девушек участниц было чуть больше – девять. Сахалинки стали вторыми.
Борьба на ковре
В пгт Агинское (Забайкальский край) состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет.
На ковер спорткомплекса «Бургэд» вышли 316 спортсменов из восьми регионов.
Островные борцы завоевали четыре медали. Победителями первенства округа стали невельчанин Михаил Гоков (весовая категория до 68 кг) и Нуржигит Яхияев (до 85 кг) из Южно-Сахалинска. Бронзовые награды в активе южносахалинцев Даниила Соломатина (до 44 кг) и Маргариты Егоровой (до 62 кг).
Победители и призеры турнира получили путевки на первенство России, которое пройдет в Тульской области в мае этого года.
Скорости на виражах
На горе Морозной в Камчатском крае стартовала серия соревнований всероссийского масштаба по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах.
В первый день состоялись чемпионат России среди мужчин и первенство страны среди юниорок по скоростному спуску.
– Четвертое место занял островной горнолыжник Роман Зверян. В борьбе за «бронзу» он уступил 0,5 секунды. В совокупности с тем, что и в тренировках ему дважды удавалось быть в тройке, это может быть хорошей заявкой на «золото» в юниорском первенстве России, – говорят специалисты.
Также четвертое место заняла островитянка Дарина Иохвидович. Она выступала в первенстве России среди юниорок.
Прыжки на батуте
Сахалинские спортсмены стали обладателями 28 медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по прыжкам на батуте.
Соревнования прошли в Комсомольске-на-Амуре и собрали 170 спортсменов из четырех регионов.
Нашу область представляли батутисты из Корсакова, с. Озёрского (Корсаковский район) и Южно-Сахалинска.
В чемпионате среди мужчин на акробатической дорожке «золото» взяла команда в составе Никиты Белова, Владислава Куликова и Максима Парфёнова. В дисциплинах «батут» и «двойной мини-трамп» чемпионами стали Александр Поздняков, Владислав Куликов, Даниил Кармадонов и Никита Белов. В синхронных прыжках на батуте Александр Поздняков и Владислав Куликов стали вторыми.
В командном первенстве на акробатической дорожке среди юниоров 13 – 16 лет Константин Савельев, Владислав Шулико, Никита Исабаев и Александр Ветров завоевали «золото». В этой же дисциплине среди юниорок победу одержала команда в составе Ангелины Дрёмовой, Ульяны Киселёвой, Софьи Беляевой и Валерии Богайчук. На двойном мини-трампе Ангелина Дрёмова, Валерия Богайчук и Ульяна Киселёва стали третьими.
В личном зачете на акробатической дорожке среди мужчин первое место занял Владислав Куликов, третье – Никита Белов. Среди юниоров победу одержал Владислав Шулико, на вторую ступень пьедестала поднялся Александр Ветров, третьим стал Константин Савельев. У юниорок первой стала Ангелина Дрёмова. В возрастной группе «юноши, 13 – 14 лет» на верхней ступени пьедестала расположился Николай Горошко, третье место занял Егор Литовченко. Среди девочек 13 – 14 лет лидером стала Ульяна Киселёва, «серебро» ушло Арине Дачиловой. Среди девочек 11 – 12 лет Юлия Шкурко, Маргарита Дачилова и Полина Лучина заняли первое, второе и третье места соответственно. Денис Ушатов – обладатель «золота», Андрей Поздняков – «бронзы» у мальчиков 9 – 10 лет.
В прыжках на батуте Александр Поздняков стал вторым среди мужчин 17 лет и старше, а Владислав Шулико – третьим среди юниоров 15 – 16 лет.
На двойном мини-трампе в личных выступлениях Ульяна Киселёва, Андрей Поздняков и Глеб Андросюк взяли по «серебру», а Владислав Куликов – «бронзу».
Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.