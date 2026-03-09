Финиш в гордом одиночестве. Александр Большунов в заключительный день чемпионата России по лыжным гонкам выиграл марафон

Проведение мужского марафона на 50 км свободным стилем в заключительный день чемпионата России по лыжным гонкам было под угрозой срыва. Разыгравшаяся в ночь с 7 на 8 марта метель принесла в Южно-Сахалинск не только сильный порывистый ветер, но и большое количество снега. За три часа до старта судейская коллегия не могла принять решение, проводить гонку или отменить, так как метель продолжала бушевать. И вот здесь Позвизд (славянский бог бурь и непогод) проявил к спортсменам и организаторам милосердие, срочно «отменив» сильный порывистый ветер и обильный снегопад.

На славу поработали специалисты по подготовке трассы гонки. Все участники марафона высоко оценили ее состояние, прямо заявляя: «Претензий нет. Даже не ожидали после такой метели, что настолько хорошо будет подготовлена дистанция».

В стартовом протоколе на участие в марафоне были заявлены 53 спортсмена. Однако на старт вышли 46 человек. Среди тех, кто принял решение не участвовать в марафоне, Алексей Червоткин, Сергей Волков.

Перед стартом все специалисты и болельщики предсказывали лыжную дуэль за победу между двумя фаворитами чемпионата — лидером сезона Сергеем Ардашевым и трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым (оба — Татарстан). Не исключали и того, что не останутся статистами Денис Спицов и Евгений Белов (оба — Тюмень), Григорий Соколов и Евгений Семяшкин (оба -Коми), Виктор Иванов (Татарстан), Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра), Александр Ившин (Удмуртская республика).

Начало гонки несколько разочаровало болельщиков. Создалось впечатление, что все участники марафона вышли на тренировку, настолько спокойно они катили по дистанции. Возглавляли первые километры марафона Сергей Ардашев, Денис Спицов, Григорий Соколов, Евгений Семяшкин, Виктор Иванов. Лидеры темп гонки не увеличивали, и казалось, что они пока разогреваются и чуть позже включат скорости, которые поделят караван на группу лидеров и тех, кто не будет претендовать на подиум.

Неожиданно в хвосте лидирующей группы оказался Сергей Ардашев. Данный факт насторожил не только специалистов, но и болельщиков. Действующий чемпион марафона не рвался в лидеры. Причина оказалась довольно простой, лыжи у Сергея плохо катили. Чтобы не выбыть из борьбы за медали, Ардашев вынужден был после третьего круга сменить инвентарь. Забегая вперед, замечу — смена лыж не помогла Ардашеву. Судя по всему, Сергей много сил отдал тому, чтобы вернуться в группу лидеров, но удержаться в ней до финишных разборок не смог.

Первым контрольную отметку 20 км преодолел Александр Большунов. Андрей Мельниченко проигрывал 0,5 секунды. Рядышком были Евгений Белов, Григорий Соколов. Замыкал группу из 21 лыжника Артем Мальцев (Тюмень), проигрывая лидеру 23,2 секунды. Группа преследователей отставала на минуту и более.

К тридцатому километру дистанции караван, который по-прежнему возглавлял Большунов, сократился до 16 человек и увеличил разрыв до полутора минут от остальных участников марафона.

И вот здесь на первые роли вышел Евгений Белов. К 35 км он вез Большунову и компании 23 секунды. До финиша оставалось 15 км, и основная группа вместе с Сан Санычем бросилась в погоню. На отметке 40 км преследователи догнали беглеца.

И тут же Большунов стал уходить в отрыв. Создалось впечатление, что трехкратный олимпийский чемпион не просто хочет выиграть эту гонку, а выиграть с большим отрывом у призеров. И у Александра это получилось. На финишную прямую он выкатил со спуска в гордом одиночестве, запас от соперников был таким, что Александр Большунов позволил себе кланяться болельщикам, которые приветствовали тридцатикратного чемпиона России.

Борьба за серебро и бронзу разыгралась нешуточная. Андрей Мельниченко смог с огромным трудом удержаться за Евгением Семяшкиным и Александром Ившиным на подъемах, а на спуске накатил и на финишной прямой опередил обоих. Судьба бронзовой награды решалась в борьбе между Евгением и Александром. Семяшкин смог опередить Ившина на мгновение, которое составило 0,1 секунды.

Александр Большунов преодолел 50 км за 2:15,52,5. Андрей Мельниченко финишировал спустя 40,3 секунды, Евгений Семяшкин — 41,2.

Сергей Ардашев финишировал пятым, проиграв чемпиону 1:47,4.

Александр Большунов пополнил коллекцию своих спортивных наград на сахалинской земле четырьмя золотыми и по одной серебряной и бронзовой медалями.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

