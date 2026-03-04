Финиш в гордом одиночестве. На чемпионате России по лыжным гонкам

Чемпионат России по лыжным гонкам перевалил экватор. Осталось три соревновательных дня — мужская эстафета 4х7,5 км и два марафона на 50 км у женщин и мужчин. Его участники будут преодолевать дистанцию свободным стилем с масс-старта.

День командных спринтов начался с ошеломляющей новости. Тренер сборной России Андрей Нутрихин в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Алина Пеклецова покидает гостеприимный Южно-Сахалинск, чтобы сосредоточиться к подготовке к Всероссийской зимней Универсиаде, которая стартует 9 марта в Уфе.

По завершению этих соревнований Алина отправится на финал Кубка России в Кировск. Напомним нашим читателям, в Южно-Сахалинске Алина завоевала две бронзовые медали в классической разделке на 10 км и скиатлоне.

Здесь необходимо заметить, Пеклецова является лидером в дистанционном зачете Кубка России, в разделках по ходу сезона не имела себе равных. Результат в Южно-Сахалинске нельзя назвать максимальным для спортсменки.

Не обошлось и без сенсаций. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что ему поступали предложения о смене спортивного гражданства ради выступления на Олимпийских играх в Италии. Все он их сразу отклонил. В частности, Большунов заявил «Вестям»: «Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Где я родился? Это непередаваемо, особенно в такое время, сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать».

И самое приятное. Несмотря на капризы погоды, падения за 100 и 50 метров до финиша, участники чемпионата подарили сахалинцам отменные триллеры на лыжне в борьбе за медали.

Вчера на лыжно-биатлонном центре «Триумф» участницы чемпионата разыграли медали в женской эстафете 4х7,5 км. На старт вышло двенадцать команд, среди них была сборная Сахалинской области в составе Анны Кожиновой, Вероники Дробитько, Дарьи Нечипоренко, Софьи Кузнецовой.

Первые два этапа участницы эстафеты преодолевали классическим стилем, третий и четвертый — свободным. Наша четвертка не смогла навязать соперницам борьбу за подиум, финишировав десятыми.

Разгон эстафета получился интересным. На отметке 1,8 км возглавляла караван первого этапа Екатерина Смирнова (Тюмень-1). В этой компании бежали представительницы Свердловской области, Коми, Ленинградской области, ХМАО-Югра и Сахалинской области.

Отставание от лидера замыкавшей шестерку Анны Кожиновой было всего 3,7 секунды. На контрольной отметке 3,75 км лидировала Дарья Канева (Коми), Тюмень и Татарстан-1 отставали на 1,1 и 1,4 секунды.

Островная дружина сохраняла шансы «пошуметь» в эстафете, проигрывая лидеру 4,8 секунды и занимая седьмую строчку в промежуточном протоколе. На отметке 5,55 км гонку вновь возглавила команда Тюмень-1, на «пятках» лидера сидели Коми и Татарстан-1. Наша команда проигрывала лидеру 8,2 секунды и поднялась на шестое место.

Первой на второй этап отправилась Ольга Царева (Коми). Спустя 1,5 секунды стартовала Лидия Горбунова (Татарстан-1), Алиса Жамбалова (Тюмень-1) приняла эстафету на 1,8 секунды позже. Анна Кожинова передала эстафету Веронике Дробитько шестой спустя 32,5 секунды после того, как на этап отправилась команда Коми.

Лидеры на втором этапе постоянно менялись. На отметке 1,8 км караван возглавляла дружина Татарстан-1. На контрольной отметке 3,75 км — Ленинградская область. За 1,5 км до передачи эстафеты вновь Татарстан-1 вышел в лидеры. Ленинградская область и Тюмень отпускали соперницу от себя максимум на два-три метра. На стадион эта тройка вкатилась практически одновременно.

Первой ушла на свой этап Карина Гончарова (Тюмень-1). Мария Истомина (Ленинградская область) спустя 0,7 секунды приняла эстафету. Эльвира Альтапова (Татарстан-1) 1,2 секунды уступала лидеру. Именно этот этап стал определяющим в распределении мест на подиуме.

На контрольной отметке 2,1 км лидировал Карина Гончарова (Тюмень-1). Мария Истомина проигрывала ничтожные 1,1 секунды. А вот Олеся Ляшенко (Коми) смогла не только догнать Эльвиру Альтапову, но и обойти лыжницу из Татарстана-1.

На заключительный четвертый этап Екатерина Булычева (Ленинградская область) и Елизавета Пантрина (Тюмень-1) стартовали практически одновременно. Спустя 42 секунды в погоню за лидерами отправилась Наталья Зюзина (Коми) и только, когда лидеры уже находились на дистанции 1 минуту 7 секунд, эстафету приняла Вероника Степанова (Татарстан-1).

К контрольной отметке 2,1 км Вероника не только обошла представительницу Коми, но и везла ей 16 секунд. На этой же отметке дистанции лидерство в эстафете захватила Елизавета Пантрина. Задача минимум Степановой была выполнена. Осталось совершить невозможное, догнать беглянок Булычеву и Пантрину. Как ни старалась олимпийская чемпионка совершить маленькое чудо, соперницы не позволили ей этого сделать.

За 500 метров до финиша Елизавета Пантрина ускорилась и смогла убежать от Екатерины Булычевой и в гордом одиночестве первой пересекла финишную черту.

Второе место у четвертки Ленинградской области. Вероника Степанова финишировала спустя 22,9 секунды после команды чемпионов, завоевав вторую бронзовую медаль подряд. Всего в ходе чемпионата Степанова пополнила свою спортивную коллекцию наград в Южно-Сахалинске двумя золотом и бронзой и одной серебряной медалью.

Сегодня в эстафете 4х7,5 км стартуют мужчины. Начало соревнований в 16.00.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

По теме: