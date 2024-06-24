Финвал обрёл покой на Итурупе. Большого кита обнаружила туристическая группа в районе бухты Парусной

Курильчане знают это место, расположенное с охотоморской стороны острова, примерно в 10 километрах от села Рейдово. В окрестностях нет населенных пунктов, но туристы и просто отдыхающие здесь частые гости. Уж очень живописные тут места, с красивыми скалами и водопадом. Особенно привлекает внимание потрясающая бухта у расположенного неподалеку озера Сопочного.

– Море периодически выбрасывает туши морских животных, но чаще косаток, как это было несколько лет назад, а не китов, – поделилась мыслями местная жительница Галина.

На сей раз путешественники с сопровождающим, рейдовчанином Виталием Крутских, передвигались по морю на лодке. Как уверяет Виталий, еще двумя днями раньше он здесь тушу кита не видел. У морского млекопитающего замечена недавно полученная травма у левого глаза, но вряд ли она стала причиной его гибели.

Примерная длина животного около 20 метров. Характерная особенность – полосатое брюхо, которое светлее, чем спина. Есть предположение, что речь идёт о финвале.

Другое название финвала – сельдяной кит. Он относится к семейству полосатиков. Взрослые животные могут достигать максимум 27 метров длины, чаще 24 метра, и весить до 75 тонн. Причем самки заметно крупнее самцов. На представленных Виталием фотографиях и видео не видна спинная часть кита, между тем, важный отличительный признак финвалов – серповидный спинной плавник.

Это киты-путешественники, которых можно встретить в открытом океане от Арктики до Антарктики. Финвалы обычно не покоряют океанские просторы в одиночку, держатся группами до 7 животных. Могут развивать скорость до 40 километров в час. Питаются планктоном, стайной рыбой, например сельдью, и кальмарами.

Что стало причиной гибели? Может быть, болезнь. Ослабленное животное во время шторма легко становится жертвой стихии. Так это было в октябре 2020 года, когда в заливе Касатка на Итурупе штормом выбросило на скалы 12-метровую тушу кита-полосатика.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото и видео: Виталий Крутских.