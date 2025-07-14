Фирменные кулинарные рецепты от «Советского Сахалина»

На лоне природы можно приготовить множество простых и вкусных рыбных блюд. Например, испечь симу или горбушу в фольге на решётке. Для этого понадобится собственно рыба, желательно предварительно промороженная, репчатый лук, немного специй: чёрный перец, соль по вкусу. Предварительно очищенную рыбу режем на порционные ломтики, подсаливаем, сдабриваем специями, пересыпаем нарезанным репчатым луком и размещаем на листках фольги, из которых формируем «конверты».

Затем выкладываем эти «конверты» на решётку, размещённую над горящими углями. Вот, собственно, и всё – остаётся лишь дождаться готовности, не забывая следить за углями, не допуская появления открытого пламени. При подаче к столу будет уместно дополнить блюдо гарниром из отварного картофеля и свежей зеленью.

Можно приготовить также рыбу в кляре. Для этого понадобится некоторое количество муки, молоко, яйцо, немного сушёной зелени, соль по вкусу. Рыбу также, как и в первом случае, нарезаем нетолстыми ломтиками и немного подсаливаем. Кляр готовим в отдельной посуде, для чего хорошо перемешиваем все компоненты, включая сушёную зелень. Тесто должно быть по консистенции более жидким, чем для оладьев.

Каждый ломтик рыбы обваливается в тесте и отправляется на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем ломтики с обеих сторон до румяного состояния. Такая рыбка хороша и с гарниром, и без него.

Приятного аппетита!