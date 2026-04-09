Физик, он же лирик

Всегда в радость, когда находится ретропесня о наших островах. Несомненно, добавляет эмоций и информация об авторе, особенно если это известная личность.

Недавно наш коллега прислал ссылку на композицию «Арги-Паги», написанную на Сахалине в 1968 году москвичом Валерием Канером. О нём, советском и российском учёном, известно, что он кандидат физико-математических наук. Работал профессором кафедры общей физики Московского геологоразведочного института. Был известен в стране как поэт и бард.

Писать песни и исполнять их под гитару Валерий начал в 1959 году, когда студентом физического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с первым стройотрядом вуза выезжал на целину.

А в 1968-м, в год десятилетия движения студенческих строительных отрядов, Канеру посчастливилось приехать на Сахалин в составе первого сводного «дальнего» десанта физиков из 150 человек. (До этого на острове трудились только хабаровчане и местные студенты).

Поездка на край земли стала своего рода поощрением для москвичей, объединённых в отряд «Ветеран-10». В нём были опытные бойцы – выпускники, аспиранты, преподаватели и студенты, отлично проявившие себя в трудовых семестрах.

Из открытых источников известно, что в Арги-Паги они жили в армейских палатках. Бойцы отряда выполняли все нормы на строительстве школы и штабелёвочно-разгрузочной эстакады. Она сооружалась для приёмки древесины, доставляемой с делян лесовозными машинами.

Дисциплина была на высоте. Соблюдались «сухой закон» и распорядок дня. А вечерами москвичи давали концерты для жителей села. Авторские песни Валерия Канера имели большой успех.

Кстати, в этом отряде, на острове он написал свою знаменитую композицию «А всё кончается, кончается, кончается…». Она стала своего рода гимном стройотрядов, а в дальнейшем – клубов самодеятельной песни. Её аудиозапись мы сегодня представляем в проекте в дополнение к треку «Арги-Паги». Такое название носит село в Тымовском районе. В переводе с эвенкийского оно означает «лес – медведь», а с нивхского – «кета – горбуша».

Благодаря Валерию Канеру почти шесть десятилетий назад была воспета эта географическая точка на карте Сахалина.

Людмила Степанец.