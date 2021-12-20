Физкультура по учебнику

Если бы у меня не было внуков, я бы не узнал, до чего у нас дошли в сфере образования. Оказывается, сегодня дети не просто посещают уроки физкультуры, бегая там и прыгая, перескакивая через «козла». Не практикой единой жива нынче физкультура! Для 5 – 6 – 7 классов написан учебник по физической культуре, чтобы дети знали технику и приемы футбола, а также волейбола, баскетбола и гандбола. Школьники сегодня пишут по физ-ре рефераты!

Например, моя внучка-семиклассница недавно писала реферат на тему основ безопасности при игре в пляжный волейбол. Для этого ей пришлось искать информацию в интернете – в учебнике ее не нашлось.

Зачем девочке тратить время на этот реферат, если она не играла в пляжный волейбол и вряд ли будет? Точно так же ей не нужно знание приемов игры в футбол.

В этом учебнике море физкультурной теории. И детям нужно все это запоминать и пересказывать дословно. Вот, например, что написано об упражнении метания: «Метание мяча на дальность характеризуется кратковременным, но концентрированным усилием мышц рук, плечевого пояса и ног при их координированном воздействии. Мяч удерживается фалангами пальцев метающей руки. Три пальца размещены сзади мяча, а большой палец и мизинец поддерживают его с боков»…

В учебнике много рисунков, изображающих последовательную очередность разных упражнений, а также таблиц с контрольными тестами и какой-то статистикой в процентах. Сомневаюсь, что детям все это крайне необходимо. Кое-где учебник повторяет курс ОБЖ: здесь есть первая помощь при травмах, необходимые знания в походах, использование целебных растений и т. д.

Я считаю, что в физкультуре главное – не изучение техник по картинкам, а практика. Больше бегать, прыгать, развивать гибкость. А техника и приемы – это для спортивных секций. В учебнике много чего написано, например, девять страниц уделено плаванию. Но учатся ли наши дети плавать не только по книжке, а в воде? Ответ отрицательный. А вот это бы умение не помешало юным сахалинцам, у нас есть где поплавать.

На мой взгляд, детей в школе просто перегружают ненужными знаниями. У них и так много предметов, детские рюкзаки и взрослые с трудом поднимают. И там до недавнего времени только учебников по физкультуре не хватало.

Дмитрий КРЕЧЕТОВ, г. Южно-Сахалинск.