Физкультура всегда должна быть в нашей жизни. В Южно-Сахалинске чествовали спортсменов и ветеранов отрасли

В преддверии Дня физкультурника, который отмечался в нашей стране во вторую субботу августа, в Южно-Сахалинске прошло мероприятие, на котором чествовали представителей спортивного сообщества города.

На торжественную встречу пригласили ветеранов спорта, членов спортивных федераций и организаций, спортсменов-общественников, тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, всего более 40 человек.

Обращаясь к участникам мероприятия, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что в муниципалитете идет комплексная работа по развитию спортивной инфраструктуры. Развитие массового спорта – один из главных векторов работы администрации. В городе обустроены спортивные площадки, зоны с уличными тренажерами, в зимнее время – хоккейные корты и ледовые катки. Кроме того, уже несколько лет проводятся бесплатные тренировки по общей физической подготовке и популярным фитнес-направлениям.

– В этот день особые слова признательности мы адресуем тем, для кого спорт стал профессией. Уважаемые ветераны отрасли, тренеры, педагоги, спортсмены, мы гордимся вашими победами! Своим примером вы демонстрируете пользу здорового образа жизни. Желаю всем спортивного духа, блестящих побед, неиссякаемой энергии, благополучия и хорошего настроения! – поздравил Сергей Надсадин.

Также с теплыми словами в этот день к спортсменам обратились вице-мэр Елена Федорова, директор департамента физической культуры и спорта Алексей Боженко, заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

7 работников отрасли получили благодарственные письма администрации за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Южно-Сахалинске. 11 человек награждены почетными грамотами, благодарственными письмами областного министерства спорта за многолетний и добросовестный труд, 25 специалистов отмечены благодарственными письмами департамента по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.

Особые слова благодарности звучали для спортсменов старшего поколения, участников соревнований муниципального и регионального этапов VIII Спартакиады пенсионеров России-2023, членов сборных команд. Среди них – чемпионка России по пулевой стрельбе и дартсу, бессменный капитан сборных команд Любовь Предеина.

– Вообще, я спортсменка со школьной скамьи, занималась, в том числе, и легкой атлетикой. Жизнь так сложилась, что на время спорт оставила. И пришла к большому спорту в 60 лет, в 2016 году. Стала добиваться успехов, продолжаю тренироваться. Старшее поколение не должно сидеть дома, физкультура должна быть всегда в нашей жизни, – делится Любовь Предеина.

Отметили и молодых спортсменов. У тренера по вольной борьбе спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Насима Ганиева сейчас около 100 воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет.

– Есть поводы для гордости, результаты радуют. За последний год семеро ребят выполнили норматив кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Наш город действительно спортивный, занятие может найти себе по душе как любитель, так и профессионал, – отметил Насим Ганиев.

В День физкультурника, 12 августа, на территории городского парка прошла насыщенная культурно-развлекательная программа: турниры по боксу, тайскому боксу и кикбоксингу, соревнования по брейкдансу, пауэрлифтингу, баскетболу, мастер-классы по керлингу и большому теннису и др.

СПРАВКА

В Южно-Сахалинске работу в спортивной сфере ведет 261 организация, у горожан есть возможность заниматься 94 видами спорта. В муниципальных учреждениях Южно-Сахалинска ежегодно проводится более 7 тысяч тренировок. Ежегодно растет количество горожан, занимающихся спортом. 121 573 человека в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимаются физической культурой и спортом.