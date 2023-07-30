ФК «Сахалин» начал сезон с победы в матче с командой «Строгино»

На островную землю вновь вернулся большой футбол. В субботу в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоялся матч второго тура LEON-первенства России второй лиги дивизиона Б группы 3. Футбольный клуб «Сахалин» принимал команду «Строгино». В упорном, но довольно скупом на опасные моменты матче хозяева поля праздновали победу со счетом 1:0.

До вчерашнего поединка команды четыре раза встречались в рамках первенства России. В сезоне 2020-2021 «Строгино» дважды праздновало победу. В гостях она обыграла островитян со счетом 1:0. В родных стенах разгромила наших парней 4:0. В сезоне 2022-2023 на своем поле «Строгино» добилось очередной виктории 4:2.

Спустя два месяца «Сахалин» смог прервать обидную для себя серию поражений, выиграв матч со счетом 1:0.

Что же касается розыгрыша первенства 2023-2024, то матч первого тура «Сахалина» с «Динамо-Владивосток» перенесен на октябрь. «Строгино» в домашнем матче неожиданно уступило «Спартаку» (Тамбов) со счетом 1:3.

Островные поклонники кожаного мяча с нетерпением ждали первый матч своей команды. Ни для кого не секрет, что в сезоне 2022-2023 «Сахалин» занял 16 место.

Руководство клуба не устраивало подобные скромные спортивные показатели и, как следствие, с тренерским составом и многими игроками не был продлен контракт на сезон 2023-2024.

Команду возглавил хорошо знакомый сахалинцам Юрий Дроздов. Напомним нашим читателям, Юрий Алексеевич тренировал «Сахалин» в сезонах 2011-2012 и 2019-2020.

Дебют встречи получился довольно осторожным. Соперники дорожили мячом, и более восьми минут игра шла в основном в центре поля. Но постепенно островитяне смогли навязать гостям свой рисунок игры и все чаще стали гостить в штрафной площади соперника.

«Сахалин» не показывал сверх скоростной футбол, но при этом старался не только расшатать оборону соперника, но и взломать её. На 14-й минуте у островитян была отличная возможность открыть счет в матче. Быстрая атака по правому краю, мяч в штрафной площади соперника оказывается у нашего нападающего Кирилла Могеля.

До ворот было метров шестнадцать. Удар у Кирилла в створ ворот получился довольно плотным, сильным и точным. Однако превосходный сейв голкипера «Строгино» Дмитрия Степанова спасает гостей от неприятностей. Это тот редкий случай в футболе, когда и нападающий, и голкипер заслужили своей красивой игрой аплодисменты болельщиков.

К двадцать пятой минуте встречи «Сахалин» окончательно перешел на половину соперника и, как удав, давил гостей. Казалось, еще чуть-чуть и защита «Строгино» не выдержит. Однако гости провели по правому краю быструю контратаку, которая едва не стала результативной. Тут же последовала еще парочка атак на наши ворота, и хозяева занервничали.

Но, благодаря ветерану команды Муртази Алахвердову, новичкам Александру Марченко и Василию Чижикову, атакующий порыв амбициозного, в хорошем смысле слова, соперника был сбит, и «Сахалин» вновь «поселился» на половине поля «Строгино».

На 33-й минуте отличную возможность отправить мяч в ворота имел наш нападающий Максим Ерусланов. Получив пас от Даниила Большунова, Максим вышел один на один с вратарем гостей, но поспешил с ударом и отправил мяч прямо в руки Дмитрию Степанову.

На 44-й минуте «Сахалин» получил право на штрафной удар в метре от линии штрафной площади гостей по левому краю. Игроки «Строгино» в очередной раз недозволенным приемом уложили на газон Даниила Большунова. Евгений Матрахов мастерски пробил мимо стенки гостей, но мяч предательски попал в правую стойку ворот и отскочил в поле.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. «Сахалин» продолжал диктовать сопернику свою игру, который, в свою очередь, раз за разом разрушал все атаки на свои ворота у линии штрафной площади. Хозяева поля старались, боролись за каждый мяч, но соперник погрузился в свою стихию и начал ловить островитян на контратаках.

На 66-й минуте «Строгино» получило право на угловой удар. Однако исполнил стандарт настолько плохо, что позволило «Сахалину» не только выбить мяч из своей штрафной площади, но и провести быструю атаку.

Мячом в центре поля завладел Евгений Матрахов и тут же перевел его на правый край Вячеславу Новикову, который переправил мяч в центр штрафной площади, где находился Даниил Большунов. Наш нападающий не оставил голкиперу «Строгино» ни малейшего шанса на то, чтобы спасти свою команду от неприятностей-1:0.

После забитого гола хозяевами поля пошла динамичная и по содержанию очень целостная игра. К парням обеих команд нет никаких претензий. Они старались держать темп до финального свистка арбитра матча, но вот созданием опасных моментов у ворот соперника оба коллектива похвастаться не могли. Защита в этот вечер играла лучше нападения.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Строгино» Сергей Загидуллин прямо сказал, что к игрокам своей команды у него серьезных претензий нет. Ребята старались, бились, но соперник настолько надежно играл в защите, что не позволил его подопечным создать ни одного по-настоящему голевого момента.

В свою очередь главный наставник «Сахалина» Юрий Дроздов подчеркнул, что победа его радует. Что же касается самой игры команды, впереди очень много работы, чтобы футболисты заиграли так, как хотел бы он. Несмотря на победу в матче, качество игры своих подопечных Юрий Дроздов оценил на тройку.

Со своей стороны, могу отметить, что к качеству футбола, который показал «Сахалин» в субботний вечер, претензий к подопечным Юрия Дроздова не предъявишь. Не хватило главного- инстинкта убийцы, в спортивном смысле слова. Но по одной игре, на старте сезона, делать выводы, пожалуй, преждевременно.

Следующий свой матч сахалинцы проведут 2 августа в FONBET Кубка России. Команда Юрия Дроздова в 1/256 финала в Москве встретиться с «2Drots».

О сопернике нашей команды можно сказать, что это одна из самым популярных медиафутбольных команд России. По состоянию на июнь 2023 года-3,4 млн. подписчиков на основном YouTube-канале. «2Drots» дважды выигрывала чемпионат российской Медийной футбольной лиги, четырехкратный обладатель Московского Кубка Селебрити. Победитель пары «2Drots»-«Сахалин» в следующем раунде сыграет с ФК «Муром».

Игорь Карпук.

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