ФК «Сахалин» узнал своих соперников

22 июля стартует первенство России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б»). «Сахалин» попал в группу 3, где будет соперничать с 17-ю командами. Завершится турнир 12 ноября.

Список участников:

ФК «Калуга». «Динамо-Владивосток». ФК «Рязань. «Космос» (Долгопрудный). «Сатурн» (Раменское). «Сахалинец» (Москва). «Знамя» (Ногинск). «Строгино» (Москва). «Химки-М» (Химки). «Сахалин» (Южно-Сахалинск). «Арсенал-2» (Тула). «Спартак» (Тамбов). «СКА-Хабаровск-2». ФК «Коломна». «Квант» (Обнинск). «Зенит» (Пенза). «Пересвет» (Домодедово). «Композит» (Павловский Посад).

Первый матч островитяне проведут 22 июля в гостях против «Динамо-Владивосток», сообщила пресс-служба островного минспорта.