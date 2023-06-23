ФК «Сахалин» узнал своих соперников

22 июля стартует первенство России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б»). «Сахалин» попал в группу 3, где будет соперничать с 17-ю командами. Завершится турнир 12 ноября.
Список участников:
- ФК «Калуга».
- «Динамо-Владивосток».
- ФК «Рязань.
- «Космос» (Долгопрудный).
- «Сатурн» (Раменское).
- «Сахалинец» (Москва).
- «Знамя» (Ногинск).
- «Строгино» (Москва).
- «Химки-М» (Химки).
- «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
- «Арсенал-2» (Тула).
- «Спартак» (Тамбов).
- «СКА-Хабаровск-2».
- ФК «Коломна».
- «Квант» (Обнинск).
- «Зенит» (Пенза).
- «Пересвет» (Домодедово).
- «Композит» (Павловский Посад).
Первый матч островитяне проведут 22 июля в гостях против «Динамо-Владивосток», сообщила пресс-служба островного минспорта.