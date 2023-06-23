ФК «Сахалин» узнал своих соперников

22 июля стартует первенство России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б»). «Сахалин» попал в группу 3, где будет соперничать с 17-ю командами. Завершится турнир 12 ноября.

Список участников:

  1. ФК «Калуга».
  2. «Динамо-Владивосток».
  3. ФК «Рязань.
  4. «Космос» (Долгопрудный).
  5. «Сатурн» (Раменское).
  6. «Сахалинец» (Москва).
  7. «Знамя» (Ногинск).
  8. «Строгино» (Москва).
  9. «Химки-М» (Химки).
  10. «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
  11. «Арсенал-2» (Тула).
  12. «Спартак» (Тамбов).
  13. «СКА-Хабаровск-2».
  14. ФК «Коломна».
  15. «Квант» (Обнинск).
  16. «Зенит» (Пенза).
  17. «Пересвет» (Домодедово).
  18. «Композит» (Павловский Посад).

Первый матч островитяне проведут 22 июля в гостях против «Динамо-Владивосток», сообщила пресс-служба островного минспорта.

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