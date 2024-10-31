Флешмоб «Россия». Концерт и акции в честь праздника

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Десятки массовых мероприятий запланированы на Сахалине и Курилах к Дню народного единства. Самое масштабное событие ожидается в столице островного региона в понедельник, 4 ноября, который будет выходным днём. По улице Горького пройдёт шествие, а у исторического парка «Россия – моя история» состоится большой праздничный концерт. Начало программы в 10.45.

— Перед началом концерта от Кафедрального собора до исторического парка отправится шествие с Казанской иконой Божией Матери. Это тот символ, с которым Минин и Пожарский освобождали Москву от польско-литовских интервентов. Концертная программа начнётся с выступления официальных лиц, зрители смогут увидеть красочные номера сахалинских коллективов. На площади парка будут представлены мастер-классы и другие активности от Ассамблеи народов Сахалинской области, поскольку этот праздник символизирует единство государства и нашего многонационального и многоконфессионального народа. В такой важный день общественные объединения хотят поддержать бойцов, которые отстаивают интересы России в зоне специальной военной операции. Большая площадка будет посвящена работе волонтёрских организаций. Также будут проводиться сборы гуманитарной помощи, все желающие смогут написать слова поддержки воинам, эти послания передадут участникам СВО, — рассказал начальник управления общественных коммуникаций правительства Сахалинской области Егор Умнов.

На время проведения мероприятия, с 8.00 до 13.00, на улице Горького в районе площади у исторического парка «Россия – моя история» будет ограничено автомобильное движение.

В День народного единства в регионе уже в четвёртый раз подведут итоги ежегодного областного конкурса на премию губернатора «Сахалинский маяк».

В нём отмечают лучших педагогов и врачей, спортсменов и предпринимателей, волонтёров и благотворителей, социальных работников и молодёжных активистов, предприятия и общественные объединения.

К государственному празднику будут приурочены и мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств», к которой островные театры и музеи присоединятся в воскресенье, 3 ноября. В 20.00 Сахалинский театр кукол представит проект «Ночь с играющей Землёй», созданный совместно с областным центром народного творчества. В это же время в киноконцертном зале «Октябрь» начнётся специальный показ лучших работ 44-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. В 21.00 в Чехов-центре пройдёт ночная экскурсия по помещениям театра.

Также 3 ноября в Южно-Сахалинске запланированы патриотические акции и флешмобы. Волонтёры Победы на улицах города опросят жителей о культуре народов России и предложат участие в интеллектуальной игре, во время которой горожане смогут узнать интересные факты о народных промыслах и географических особенностях нашей страны, а также вспомнят о трудовых подвигах и доблести жителей различных городов в годы Великой Отечественной войны. Также в воскресенье на территории музейно-мемориального комплекса «Победа» активисты проведут флешмоб, выстроившись в слово «Россия».

8 ноября в 15.00 в областном краеведческом музее пройдёт «Большой этнографический диктант». Всероссийская просветительская акция также приурочена к Дню народного единства.

Массовые мероприятия состоятся во всех муниципалитетах. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте регионального правительства и на сайтах и в соцсетях учреждений и районных администраций.

СПРАВКА

Впервые День народного единства в России отметили 4 ноября 2005 года. Государственный праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских захватчиков.