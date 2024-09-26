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Фломастер стал оружием вандалов в Корсакове

Объекты благоустройства в районе новой городской набережной пострадали от рук хулиганов.

Как пишет глава  Корсаковского района Александр Ивашов в телеграм-канале, дети, вооружённые фломастерами, решили испортить площадку, построенную для них же. Вандалы носились по клумбам, изрисовали спортивное оборудование, порезали боксёрскую грушу. Но неопытные злоумышленники не учли, что их действия фиксировала система видеонаблюдения.

В полицию написано заявление. Наказание за действия детей понесут родители. Их привлекут к административной ответственности.

Территория набережной, подвергнувшаяся нападению молодых злодеев, закреплена за парком Корсакова, сотрудники учреждения оперативно ликвидировали ущерб.

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