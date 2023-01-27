Фонд сахалинской областной библиотеки пополнился книгой-альбомом «Вышитая карта России»

В красочном издании история создания уникального полотна и знакомство с мастерами, работавшими над проектом. Всероссийская акция «Вышитая карта России» объединила сотни участников изо всех регионов страны.

Идея родилась в Чувашской Республике. Здесь народные мастерицы вышили карту Чувашии. Полотно получилось настолько ярким и красочным, что женщины решили создать карту всей страны.

В альбоме приведены фотографии 82-х фрагментов «шелковой» карты России и 82-х панно с характерными узорами каждого региона, также указана информация об авторах, описание использованных материалов и техник. Среди них есть и фрагмент вышивки карты Сахалинской области в цветовых гаммах природы региона – лесов, рек и , морей. Изображен традиционный нивхский орнамент «волна», выполненный в цвете солнца. Над ним работали сахалинские мастера Ольга Хурьюн, Светлана Мамон (областной центра народного творчества), Ольга Садинова (этнокультурный центр «Люди Ых Миф»).