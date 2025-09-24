Фонтанный сезон на излете, но еще не поздно сделать селфи

Влюбленным парочкам, предпочитающим назначать свидания у фонтана, поклонникам селфи на фоне фонтанирующих струй, ценителям отдыха под шум сверкающих при свете сентябрьского солнца водяных потоков нужно поторопиться. Часть фонтанов в Южно-Сахалинске уже «в отключке», остальные дожидаются той же участи. Журналист «Советского Сахалина» побывал на основных «водометных» объектах города.

В городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина формально действует три, а фактически – два фонтана. Один основной – тот самый, полюбившийся многим цветомузыкальный, что встречает посетителей у входа со стороны Компроспекта. С ним все в порядке, играет музыка, струи «танцуют» ей в такт, отдыхающие с удовольствием фотографируются и снимают видео.

Второй находится в северной части парка, на входе в «Детский городок». Переходишь мостик через Рогатку – и вот он. Конструкция выглядит незатейливо, но зато стабильно, без перебоев выдает в зенит три достаточно высоких струи воды. А вот третий, недавно введенный в строй пешеходный фонтан, который по своему действию должен походить на фонтаны-шутихи петровских времен в пригороде Санкт-Петербурга, «подкачал». Как объяснили в администрации парка, сейчас он не действует по техническим причинам.

В администрации парка сообщили, что фонтанные сооружения будут работать лишь до конца сентября, да и то, если температура воздуха не будет опускаться до нуля градусов.

Фонтан у областного краеведческого музея в личном рейтинге автора этих строк занимает первое место по всем параметрам: живописный антураж, высокая посещаемость этой площадки, удачное размещение и заботливый уход – вот составляющие успеха. И главное – он работает, продолжает дарить радость горожанам и гостям областной столицы.

У «Чехов-Центра», увы, эффектно сфотографироваться не получится. Чаша фонтана причудливой формы пуста, пенных струй не наблюдается. Любопытствующая детвора с интересом рассматривает форсунки, разнообразные трубочки на дне и строит свои версии, как эти элементы инженерии создают эффект танцующих струй.

В администрации культурного учреждения сказали, что фонтан «ушел на плановый ремонт», который может продлиться вплоть до наступления холодов. А стало быть, запускать его в нынешнем сезоне нет смысла.

Нашумевшие в свое время диковинные и фантасмагоричные «Кубики Рубика» у киноконцертного зала «Октябрь», ранее способные имитировать водными потоками работу реактивных двигателей и украшенные НЛО-шной подсветкой, нынче бездействуют. Просто украшают прилегающую территорию. Площадка, на которой они находятся, по периметру обтянута жизнерадостной красно-белой предупреждающей ленточкой.

Все названные фонтаны – не в ведении администрации Южно-Сахалинска. Мэрия отвечает за один, расположенный на части площади Ленина, примыкающей к «привокзалке».

По сути, здесь расположен масштабный фонтанный комплекс, но действует лишь его элемент – фонтан с округлой чашей. А что же с искусственными руслами, водопадами?

«Данная конструкция не функционирует по техническим причинам. В настоящее время специалисты ищут оптимальное, в том числе и финансовое решение для дальнейшего исправления ситуации», – так ответили в мэрии.

Обслуживание этого фонтана завершится 15 октября. Затем подрядная организация приступит к его консервации, когда снимается оборудование, прочищаются трубы, закрывается конструкция. Обслуживанием фонтана занимается подрядная организация департамента городского хозяйства – ИП Городецкий С.В.

Ну а дальше – зимний период. Фонтан украсят новогодними конструкциями, разработанными в соответствии с концепцией развития областного центра. Эта работа начнется с 1 декабря.

Украшения используют те же, что и в 2024 году, ведь их обновили к прошлому новогодью.

Владимир СЛАВИН.

