«Формирование комфортной городской среды» помогает Холмску обновить центр города

В 2021 году сибирские урбанисты разработали архитектурный проект «Морская симфония», который скоро будет воплощён в жизнь в самом центре Холмска — на площади Мира, расположенной между домами № 73 и № 75 на Советской улице. Строители завершают второй этап работ. Результатом станет пространство с подсвеченной пешеходной дорожкой, вдоль которой встанут новые скамейки. Рядом появятся качели, две беседки, гамаки, шахматные столы и даже стационарный бинокль. Любителей медитировать с удочкой пустят на «сезонные пирсы для рыбалки и созерцания». Туристов, приезжающих в Холмск автобусом или паромом, встретят в павильоне с сувенирами. И, вполне возможно, развлекут, рассказав, как в 1925 году на этом месте сошёл с линкора «Нагато» на берег будущий император Японии Хирохито.

Холмск дождался обновления

Площадь в портовом городе разметили в конце 50-х годов, когда населённые пункты бывшего Карафуто меняли японские хижины на многоквартирные здания. Со временем промежуток между домами № 73 и № 75 по Советской улице оформился в просторную площадь с озеленением и скамейками. К 80-м годам город отделил зону отдыха от волн акватории высоким парапетом. А в центре разместил фонтан и поставил стелу с силуэтами птиц мира – голубей.

За восьмидесятыми пришли «лихие девяностые», и сахалинские райцентры столкнулись с недостачей финансов даже на зарплаты чиновникам. Потому в портовом центре о благоустройстве долгое время даже не задумывались. За годы площадь потеряла часть уюта, созданного в советский период истории, взамен приобрела рекламную конструкцию на одной из клумб.

В 20-х годах нового века Холмск получил достаточно средств, чтобы модернизировать кварталы. И наконец занялся площадью Мира, получил средства на её обновление из бюджета проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

За чей счёт «симфония»?

В мае 2018 года Президент Владимир Путин подписал указ о национальных проектах по тринадцати направлениям, в перечень которых вошли здравоохранение, образование, спорт, культура, демография, производительность труда, жилищно-коммунальная сфера.

Каждый нацпроект разбили на несколько федеральных, подчинив их решению конкретных задач в рамках общего направления. Для примера: тот же федеральный проект ФКГС входит в нацпроект «Жильё и городская среда». Он решает задачу обновления облика городов, образует в российских населённых пунктах «атмосферу комфорта и безопасности, сохраняя местные колорит и архитектуру», открывает местным жителям новые экономические возможности — по крайней мере, так утверждает сайт ФКГС.

Важнейшее условие ФКГС — принятие решений о судьбе того или иного проекта с участием жителей местности, в которой он будет реализован, будь то сквер, спортплощадка или монумент. Для выполнения этого условия чиновники готовят несколько проектов, привязав их к месту в городе или селе. Жители голосуют за лучший вариант с помощью сайта «Госуслуги». Благоустройство площади Мира вынесли на такое голосование в 2022 году.

Соперником этому проекту выступал комплекс из детской и спортивной площадок для подвижных игр близ улиц Матросова и Строительной. 692 холмчанина поддержали игровые площадки, но площадь Мира победила, собрав 3625 голосов.

Иркутяне разглядели витрину

Над проектом обновления площади Мира работали иркутские архитекторы из «Сибирской лаборатории урбанистики». Имя новому пространству выбрали поэтическое – «Морская симфония». По мнению урбанистов, площадь Мира в Холмске должна работать, во-первых, городской витриной и со стороны моря, и со стороны кварталов, расположенных на холмах над Советской улицей. Во-вторых, площадка должна стать «импровизированным зрительным залом для наблюдающих за происходящим в море».

Перед тем как выставить «Морскую симфонию» на всероссийский конкурс лучших проектов городской среды, муниципальные власти выяснили мнение холмчан — отдел архитектуры принимал предложения сахалинцев и на бумаге, и по электронной почте.

Холмчанин попросил убрать рекламу

Мэрия Холмского района отчиталась о принятых пожеланиях:

452 сахалинца просили добавить обновлённой площади скамеек, урн и навесов;

311 горожан посчитали необходимым проводить на площади Мира спортивные мероприятия;

228 холмчан мечтали увидеть на площадке некие арт-объекты;

170 жителей портового города ждут от «Морской симфонии» выставок;

103 человека просили обеспечить отдых на газоне;

90 сахалинцев требовали площадки для предприятий общепита;

83 человека выступали за обеспечение загрузки площади в зимнее время;

один житель Холмска просил избавить площадь от рекламной конструкции, и вправду неуместной в общей зоне отдыха.

Пока обсуждали, горожане накидали чиновникам новых идей: установить сцену для уличных музыкантов (в Холмске, кстати, они есть на каждой ярмарке), шлагбаум для спецтехники, систему видеонаблюдения, обеспечить бесплатный доступ в интернет. Если судить по эскизам «Морской симфонии», большинство конкретных предложений разработчиками было учтено.

2,5 новых километра улицы Советской

Параллельно кардинальному обновлению площади Мира Холмск капитально ремонтирует Советскую улицу. Средства на эти работы нашли в другом нацпроекте «Безопасные и качественные дороги».

Советская – важнейшая транспортная артерия города. На неё нанизаны районная больница, станция скорой помощи, поликлиники, женская консультация. Улицу обновляют решительно: проезжая часть получает новые асфальт и бордюрные камни, тротуары правят, добавят к ним зелёные насаждения. Магистраль расширят до 13 метров на самом узком её участке.

Масштабное обновление центра Холмска содействует модной тенденции – развитию внутреннего туризма. Гавань города на холмах у пролива, откуда «Орланы» возят желающих на Чёртов мост, обязательно станет популярным туристическим узлом Сахалина. И туристические факты холмчанам не нужно выдумывать. Вот, к примеру, яркий и связанный с площадью Мира: почти именно здесь высадился на берег наследный принц Японии, будущий император Хирохито.

Безусловно, никто не требует прямо увековечивать память о высадке принца на площади Мира. Отношения между нашими странами сейчас осложнились, Россия находится под санкционной блокадой, к которой Япония вынуждена присоединиться против разума и собственной выгоды. Но японский период сахалинской истории является яркой приманкой для туристов. И если экскурсовод захочет рассказать о визите Хирохито, делать это на декорациях «Морской симфонии» будет куда приятнее, чем до модернизации центра Холмска. А если когда-нибудь очередной японский принц приедет в Холмск, то можно будет его встретить на площади Мира, не стесняясь её внешнего вида.

Сергей ШЕРСТНЁВ.

СПРАВКА

На обновление площади Мира в Холмске из областного бюджета выделено 36 млн рублей.