Форум «Добровольцы – хранители истории» стартовал в Москве

В Москве начал работу всероссийский форум «Добровольцы – хранители истории». Более ста человек — руководителей региональных штабов Бессмертного полка России, активистов, лидеров общественного мнения собрались, чтобы обсудить подготовку к проведению мероприятий в честь Дня Победы.

«Мы давно не встречались, не смотрели друг другу в глаза. Сейчас мы друг друга видим – ощущаем локтем, плечом, поэтому я надеюсь, что форум наш пройдет в теплой дружественной атмосфере – мы определимся с дальнейшей работой и решим все насущные задачи», — отметил на открытии форума сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров. Еще один Сопредседатель Центрального штаба патриотического движения, автор идеи Бессмертного полка Геннадий Иванов направил в адрес участников мероприятия видеообращение.

Форум стал первой очной встречей актива Бессмертного полка России в этом году, поэтому она началась с вручения наград представителям 12 региональных отделений Движения, ставших лучшими по итогам работы в 2021 году.

«С каждым годом лучших отделений становится все больше, надеюсь, эта тенденция сохранится», — уверена руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

Участники обсудили нововведения в проекте «Бессмертный полк онлайн», а также возможность и особенности подготовки и проведения шествия в традиционном формате с учетом эпидемиологической и геополитической ситуации в стране.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы люди исключительно по личным убеждениям выходили разделить радость Победы и вспомнить о тех, кто победил в годы Великой Отечественной войны», — обратился к участникам форума референт Управления Президента РФ по общественным проектам Герой России Алексей Романов.

В сложившейся геополитической ситуации очень важно правильно расставить акценты в подготовке и проведении мероприятий гражданско-патриотической направленности, чтобы избежать провокаций и сформировать верное отношение к происходящему в стране и мире, а также научиться транслировать информацию через призму достоверных фактов.

Именно этому посвящена двухдневная обучающая программа форума, организованного Бессмертным полком России при поддержке Фонда президентских грантов.