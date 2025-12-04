Форум «серебряных» волонтёров Сахалина и Курил прошел в УТЦ «Восток»

Движение это основали у нас на Сахалине в 2019 году. С тех пор ряды добровольцев множатся. Сейчас на островах 1,5 тыс. человек волонтёров. Мы привыкли, что практически все события в области проходят с участием этих добровольных помощников.

На нынешней неделе они съехались на форум в областной центр, чтобы подвести итоги года, обменяться новыми идеями, наработанными практиками. Им было что обсудить, о чём рассказать и о чём спросить представителей власти. Форум проходил под девизом «Сила опыта – сила добра».

В течение двух дней шёл полезный диалог. Участники показали себя как люди неравнодушные, стремящиеся сделать жизнь вокруг немного лучше.

Сегодня волонтёрский корпус работает по нескольким направлениям – это здравоохранение, социальная защита, спорт, культура и экология. Во многом благодаря неравнодушию старшего поколения происходят перемены.

– Мы начали с медицины, у нас доступная медицина номер один в России. Мы начали заниматься несанкционированными свалками, мы просто уничтожили это явление. Мы стандартизировали мусорные баки возле домов, сейчас это место выглядит вполне прилично, – отметил губернатор Валерий Лимаренко, открывая форум. – Многие из вас являются волонтёрами региональной программы «Забота. Защита. Уважение», и вы, как никто другой, знаете о потребностях сахалинцев и курильчан. Вы – мои союзники, и вместе мы продолжим работать на благо нашего региона.

Добровольцы помогают контролировать состояние многоквартирных домов и дворов. Не случайно за последние годы на Сахалине и Курилах привели в порядок свыше 7,4 тыс. подъездов и 5,5 тыс. придомовых территорий. На очереди ремонт подвалов. До 2026 года планируется охватить 1100 помещений. Всё это поможет сделать проживание в домах по-настоящему комфортным. Здесь областные власти возлагают большую надежду на «серебряных» добровольцев.

Глава региона убеждён, что благодаря нашим активным гражданам мы уйдём от такого понятия, как «недоремонт», когда коммунальщики делают ремонт не в полном объёме, состояние помещений тем временем становится всё хуже, и потом приходится привлекать дополнительные ресурсы, чтобы выправить ситуацию. Успехи в этом направлении уже есть, это подтвердил один из гостей форума – министр ЖКХ области Дмитрий Аристархов. В частности, показал свою эффективность проект «Управдом». Он помогает установить эффективное взаимодействие жильцов с органами власти и организациями жилкомхоза. «Серебряные» волонтёры внесли весьма полезные предложения по рационализации дальнейшей работы.

Особое внимание наши волонтёры уделяют сейчас поддержке участников СВО и членов их семей. Размах этой помощи можно было видеть на развёрнутых стендах – там были представлены изготовленные ими маскировочные сети, защищающие от дронов, суповые и чайные наборы, тёплые вещи и многое другое.

Всё это идёт к бойцам практически непрерывно, из зоны СВО они регулярно передают благодарность неравнодушным землякам.

– В этом году мы инициировали акцию «Тысяча для СВОих» и собрали для наших ребят тысячу пар носков. В следующий раз это будут медикаменты. Планируем проводить сбор регулярно, раз в два месяца, – рассказал один из участников слёта добровольцев тымовчанин Александр Прохоров.

Анивские волонтёры из организации «Анива СВОим» провели мастер-класс по изготовлению нужных на линии фронта вещей, у них накоплен немалый опыт в пошиве одеял, комплектовании наборов «сухой душ» и пр.

– Я бабушка шестерых внуков и благодаря активному развитию волон­тёрского движения в нашем регионе могу не сидеть дома, а приносить такую большую пользу и вклад в общественную жизнь, – подчеркнула одна из преподавателей, анивчанка Елена Козырева.

Не так давно «серебряных» волонтёров привлекли к участию в проекте «Проводники безопасности». Пенсионеры прошли специальное обучение и теперь помогают выявлять серьёзные происшествия. Дело в том, что искусственный интеллект не всегда может сразу распознать правонарушение, анализируя кадры с камер. А добровольцы могут подтвердить или опровергнуть наличие угрозы. Именно такой комбинированный подход показал себя как наиболее эффективный. До конца года к проекту присоединятся все районы Сахалинской области.

На достигнутом волонтёры останавливаться не собираются – об этом участники форума говорили на всех стратегических сессиях. Им предстоит, например, помочь с окончательной очисткой Анивского залива к лету следующего года.

Не во всех МО газификация идёт хорошими темпами. Стоит задача повышать качество медицинских услуг. В этих и других сферах для волонтёров открывается пространство для деятельности.

Прошедший форум показал, что активные и неравнодушные люди старшего поколения способны на многое, а участие в важных для области проектах помогает им раскрыть свой потенциал и на деле вносить вклад в развитие родных островов.

Антон СМОЛЯКОВ.

Только цифры