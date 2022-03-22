Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по семи направлениям

22 марта на пресс-конференции в ТАСС помощник президента России Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов объявили о сборе идей на второй форум «Сильные идеи для нового времени», который проводят АСИ и Фонд Росконгресс. Заявки принимаются на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 22 апреля.

«Сейчас мы в начале большого пути вперед, и это касается не только российской экономики, но и всего мира. С точки зрения самореализации людей – это время больших возможностей: в одной точке сходятся потребность в новых идеях и условия для их реализации. Такой уникальный формат форума позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России: по изменению ситуации в той или иной сфере, помощи различным категориям граждан», — сказал Максим Орешкин, который является председателем организационного комитета Форума.

«В нынешней ситуации нужны идеи, которые могут быть реализованы достаточно быстро и будут направлены на решение острых проблем, которые возникают и еще возникнут как следствие санкций. Ждем на форум людей, открытых для диалога и готовых делиться своим опытом и предложениями для изменений к лучшему», — отметила Светлана Чупшева.

Она рассказала, что на этом форуме увеличилось число направлений, по которым идет сбор идей – их семь.

«Также мы делаем отдельный молодёжный трек, который пройдет на уровне регионов. Там мы адаптируем идеи под запросы молодежи. Приглашаем подключиться к этой работе ребят от 16 до 24 лет. Они также могут предложить инициативы и проекты для развития своего города, региона. Лучшие из проектов будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи АСИ возьмет на сопровождение», — отметила Светлана Чупшева.

Идеи принимаются по семи тематическим направлениям:

— «Национальная социальная инициатива» (НСИ) — идеи по развитию новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образовательных услуг; по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки; по снижению смертности от неинфекционных, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

— «Национальная технологическая инициатива» — идеи, помогающие обеспечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом; по реализации технологических решений в области здоровьесбережения и адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по созданию сети инженерно-образовательных консорциумов в российских университетах и научных организациях.

— «Национальная кадровая инициатива» — идеи по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей; по созданию возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

— «Национальная экологическая инициатива» — идеи по подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения климата; по формированию и развитию рынка решений и сервисов, улучшающих экологическое благополучие граждан с помощью «чистых технологий».

— «Предпринимательство» — идеи по повышению инвестиционной активности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых.

— «Развитие регионов» — идеи по созданию новых межрегиональных проектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по развитию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики для прорывного развития страны, а также проекты, предлагающие новые смыслы и миссии развития малых городов и сел.

— «Открытый разговор» — нестандартные идеи для повестки развития России – 2030, не вошедшие в прочие тематические треки.

Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта.

На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе займется широкое экспертное сообщество Агентства, задачей которого станет отбор топ-1000 идей. Эту работу они должны завершить до начала мая. Экспертный совет АСИ, новый состав которого сейчас формируется, займется отбором топ-200. К июню председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей.

В новый состав совета войдут около ста человек – это представители экспертного, предпринимательского, научного и отраслевых сообществ, а также органов государственной власти.

«Эти сто человек будут работать по группам, по определенным специализациям. Будем опираться на высшую школу, на научную школу, экспертный трек планируем запустить в 30-40 университетах. Экспертом может быть и тот, кто создает конкретный продукт, кто имеет опыт практической работы. Это, например, руководитель малого или среднего предприятия, которое хорошо проявило себя на уровне своего муниципалитета, имеет серьезные наработки на рынке, занимается благотворительной деятельностью. Руководитель такого предприятия – главный эксперт по тому, как изменить жизнь вокруг себя», – сказал председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», глава Экспертного совета АСИ Игорь Шувалов.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом 2022 года. Там планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Напомним, первый форум АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тыс. идей, поступивших на крауд-платформу форума, экспертами отобрана 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.