Форумские приобретения. Экономику Сахалина и Курил ждут перемены к лучшему

Во Владивостоке 8 сентября завершился ежегодный ВЭФ – Восточный экономический форум. Сахалинская делегация вернулась оттуда с солидным багажом – подписаны важные соглашения, которые открывают путь для новых инвестиций в островную экономику и делают нашу область еще более привлекательной.

Губернатор Валерий Лимаренко среди приоритетных приобретений выделил новую программу обеспечения Сахалина газом – соглашение об этом подписано с руководством Газпрома. Потребность в голубом топливе – насущная необходимость для нашей экономики. В список добавились новые населенные пункты, производственные объекты. В частности – современный цементный завод.

– Помимо этого с Газпромом мы подписали соглашение о начале совместной работы над обоснованием инвестиций в строительство завода по переработке газового конденсата, – сообщил глава региона. – Он станет выпускать горючее, в том числе и авиационное. Это позволит иметь более доступный по цене керосин для Единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе нашей «Авроры», она получит серьезные конкурентные преимущества.

Наконец, производство горючего для автомобильного транспорта позволит снизить зависимость от его поставок с материка. Подобную инициативу Валерий Лимаренко высказывал на форуме во Владивостоке год назад, ее поддержал глава государства.

Другое важное соглашение с газовым гигантом намечает строительство малотоннажного завода СПГ. Он позволит обеспечить голубым топливом Курилы и уйти от использования на островах угля и соляра.

На полях ВЭФ договорились с Газпромом о строительстве двух спортивных объектов олимпийского уровня. Через месяц начнется подготовка фундамента универсального Дворца спорта, в конце года – Ледового дворца. Руководство компании также подтвердило свое участие в строительстве школы и детского сада на юге областной столицы – потребность в этих объектах достаточно ощутимая.

– Новый импульс получит наше здравоохранение – мы заключили концессионное соглашение о возведении пяти поликлиник в областном центре и других районах с Газпромбанком и компанией «К1 Концессии». Сейчас готовятся дополнительные соглашения по этому направлению, – отметил сахалинский губернатор.

Это будут комфортабельные учреждения, оснащенные в соответствии с самыми современными требованиями. Три учреждения построят в Южно-Сахалинске. Две из них – детские: одна – в северной части областного центра, другая в селе Дальнем. По поликлинике должно появиться в планировочном районе Хомутово Южно-Сахалинска и в Углегорске.

– Подчеркну, проект реализуется за счет привлеченных инвестиций. Но медицинская помощь для жителей Сахалинской области, как и ранее, будет бесплатной в рамках системы обязательного медицинского страхования, – сказал Валерий Лимаренко. – Это далеко не первый социально значимый проект, в том числе в сфере здравоохранения.

Существенный прорыв намечен в сфере логистики: на Восточном экономическом форуме глава области подписал большое соглашение с крупным игроком на этом рынке – компанией «Дело», в которой 49 % акций находятся у Росатома. На Сахалине она намеревается работать с Сахалинским морским пароходством и портами в Корсакове и Холмске. Для области это важно, поскольку в нынешнем году заканчивается проектирование и начинается активная часть дноуглубления и модернизации Корсаковского порта.

Заметный толчок ждет развитие «Горного воздуха». Благодаря достигнутым во Владивостоке договоренностям к нам приходит команда, которая возвела знаменитую Красную поляну в Сочи с ее уникальным сервисом. Это позволит поднять туристическую привлекательность областного центра и всего Сахалина.

– Предложения, прозвучавшие на Восточном экономическом форуме, – еще одно подтверждение того, что Россия идет на восток. В этом проявляется последовательность политики нашего президента, – подытожил губернатор области.

Сергей РЯБОВ.